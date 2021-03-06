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Gündem 24 ilde alarm! Renkleri değişebilir
Gündem

24 ilde alarm! Renkleri değişebilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre aralarında İstanbul'un da olduğu 24 ilimiz gelecek hafta yayınlanacak kırmızı kategoride olması bekleniyor...

Yeniakit Publisher
2021-03-06 23:58:00 - 2021-03-07 00:12:34
24 ilde alarm! Renkleri değişebilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 27 Şubat-5 Mart'ta her 100 bin kişiye düşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayılarını açıkladı. Haftalık vaka sayıları, birçok kentin kritik seviyeye doğru gittiğini gözler önüne serdi.

Gelecek hafta paylaşılacak verilere göre de Kilis, Yalova, Kırklareli, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Artvin, Çanakkale ve Mersin'in kırmızı kategoride yer alması bekleniyor.

Bakan Koca'dan uyarı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerimizin rengi ona uygun olarak şekillenecek. Mevcut avantajlarımızı kaybetmemek için daha dikkatli ve temkinli hareket etmeliyiz.'' uyarısında bulundu.

Renk haritası haftaya açıklanacak

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, renk kodlarının belirlenmesinde tek kriter vaka sayısı değil. Bakanlık, haritaların renk haritasını da haftaya açıklanacak. Haritada vaka sayısı, nüfusa oranı, artış/düşüş oranı, aşılama oranı, yoğun bakım ve servis kapasiteleri gibi kriterler birlikte hesaplanarak haftaya açıklanacak.

İşte kırmızı kategoriye olması beklenen 24 il şöyle;

Samsun: 348,36

Sinop: 314,15

Giresun: 282,14

Ordu: 280,27

Tokat:228,82

Trabzon: 226,14

Rize: 280,21

Amasya: 183,91

Edirne: 180,01

Osmaniye: 173,91

Balıkesir: 172,46

Gümüşhane:151,73

Konya: 150,98

Aksaray: 140,89

Adıyaman: 149,88

Burdur: 105,21

Sakarya: 139,93

Kilis: 163,17

Yalova: 134,76

Kırklareli: 116,94

Kocaeli: 112,25

İstanbul: 111,57

Tekirdağ: 111,19

Artvin: 109,14

Çanakkale: 107,29

Mersin: 100,82

Sinop'ta vakalar 4'e katlandı

Sinop’ta vakalar 4 kat arttı. Yüz binlik rakamlar 216 bin 460 olan il nüfusuna oranlandığında ilk verilerde 172 olan vaka sayısının, 15-21 Şubat’ta 181’e, 20-26 Şubat’ta 346’ya, son olarak da 680’e yükseldiği belirlendi.

27 Şubat-5 Mart tablosundaki son verilere Ordu yüz binde 280,27, Amasya 183,19 ile yansıdı. Yüz binlik rakamlar il nüfusuna oranlandığında 761 bin 400 nüfuslu Ordu’da 2 bin 133, 335 bin 494 nüfuslu Amasya’da 614 vaka olduğu görüldü.

Bir önceki hafta (20-26 Şubat) 301,76 olan Ordu’da azalma, 110,50 olan Amasya’da artış yaşandı. İlk verilerden (8-14 Şubat) bu yana ise iki ilde vaka sayılarının arttığı gözlendi. 8-14 Şubat’ta 96,06 olan Amasya, iki katına çıkarak 27 Şubat- 5 Mart tablosuna 183,91 olarak yansıdı.

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