24 hafızlık talebesi enkaz altında şehit oldu!
7.7 ve 7.6'lık depremin yaşandığı Kahramanmaraş'tan yürekleri yakan bir haber geldi. Eğitim aldıkları binanın depremde yıkılması ile 21 hafızlık talebesi enkaz altında kalarak şehit oldu.
Türkiye, enkaz altından kurtarılanlara sevinirken, yıkık binalardan çıkan cansız bedenlerle de büyük acı yaşıyor.
7.7 ve 7.6'lık depremin merkez üssü Kahramanmaraş'tan yürekleri yakan bir haber aldı.
Hafızlık eğitimi aldıkları medrese binası depremde yıkılan 21 talebe, enkaz altında şehit oldu.
Minik hafız adaylarının geride kalan resmini görenler duygusal anlar yaşandı.