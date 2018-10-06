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230 milyar dolarlık iş yapan müteahhitler Çeşme’de buluştu

Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği 2018 yılı Sonbahar Konferansı ve Genel Kurulu, Türkiye’de gerçekleştirildi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 10:44
230 milyar dolarlık iş yapan müteahhitler Çeşme’de buluştu

Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği 2018 yılı Sonbahar Konferansı ve Genel Kurulu, Türkiye’de gerçekleştirildi. Dünya inşaat sektörünün yarısına hükmeden Avrupa’nın en büyük müteahhit firmalarının katıldığı Çeşme’deki toplantıya Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ev sahipliği yaptı.

Türk müteahhitlerin bugüne kadar 121 ülkede 370,6 milyar dolar değerinde 9 bin 400’den fazla proje üstlendiğini blirten TMB Başkanı Mithat Yenigün, Türkiye’nin uluslararası inşaat sektöründe bir marka haline geldiğini söyledi. Yenigün, “Uzun yıllardır dünya ikincisiyiz. Bu 1972’den bu yana Türk müteahhitlerinin yurt dışında kararlılıkla yürüttükleri mücadelenin sonunda yakalanan bir başarıdır. Bugün burada yeralan Türk ve Avrupalı müteahhitlerin 2017 ENR verilerine göre üstlendikleri iş toplamı, 230 milyar dolardır. Bu tutar, 482 milyar dolara yükselen dünya uluslararası inşaat pazarının yarısını temsil etmektedir. Alternatif finansman modellerini kullanarak işbirliğimizi daha yukarı taşıyabiliriz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 10:44
  1. Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği
  2. TMB Başkanı Mithat Yenigün

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