23 Nisan günü resmi tatil olmasından dolayı o gün sokağa çıkma yasağı var mı merakla araştırılıyor. 23 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı 2021? 23 Nisan Cuma günü yasak olacak mı, 3 gün kısıtlama/kapanma olur mu?

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı?

23 Nisan 2021 Cuma gününe yönelik sokağa çıkma yasağı açıklaması henüz yapılmadı. Geçen yıl hafta sonu ile birleştirilerek 23 Nisan'da 4 günlük kısıtlama uygulanmıştı.Konuya ilişkin yeni gelişmeler yaşandığında haberimizin içeriğine ekleyeceğiz.