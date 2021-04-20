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Yaşam 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı?
Yaşam

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı?

23 Nisan'da geçtiğimiz yıl olduğu gibi kısıtlama uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda corona virüs kısıtlamaları kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-20 23:45:00 -
23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı?

23 Nisan günü resmi tatil olmasından dolayı o gün sokağa çıkma yasağı var mı merakla araştırılıyor. 23 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı 2021? 23 Nisan Cuma günü yasak olacak mı, 3 gün kısıtlama/kapanma olur mu?

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı?

23 Nisan 2021 Cuma gününe yönelik sokağa çıkma yasağı açıklaması henüz yapılmadı. Geçen yıl hafta sonu ile birleştirilerek 23 Nisan'da 4 günlük kısıtlama uygulanmıştı.Konuya ilişkin yeni gelişmeler yaşandığında haberimizin içeriğine ekleyeceğiz.

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