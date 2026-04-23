23 Nisan 1534: İbrâhim Gülşenî'nin vefatı (Gülşeniyye Tarikatının Kurucusu)

Âmid’de (Diyarbakır) dünyaya geldi.



Hayatı hakkında bilinenler, geniş ölçüde oğlu Ahmed Hayâlî’nin halifesi Muhyî-yi Gülşenî’nin Menâkıb-ı İbrâhim Gülşenî adlı eserine dayanmaktadır.



İbrâhim Gülşenî’nin babası Muhammed Âmidî fıkıh, kelâm ve mantık konusunda eserleri olan bir âlimdi. Dedesi İbrâhim ise Müderris ve fakihdi. Amcası Seydî Ali de 200’den fazla müridi olan bir şeyhti.



İki yaşında iken babası ölünce İbrâhim Gülşenî’nin bakımını ve eğitimini amcası üstlendi; öğrenimine onun yanında başladı. Muhyî, onun dört yaşına geldiğinde kendi başına Kur’an’ı hatmettiğini, Türkçe kitaplardan tefsir ve hadis okumaya başladığını, on yaşlarında iken mübarek geceleri sabaha kadar ihya ettiğini, oyun ve eğlenceye itibar etmediğini, on beş yaşında, tahsil için kimseye haber vermeden Mâverâünnehir’e gitmek üzere yola çıktığını söyler.







Yine Muhyî’nin verdiği bilgiye göre Tebriz’e vardığında Uzun Hasan’ın kazaskeri Molla Hasan ile karşılaşmış, onun kabiliyetini keşfeden Molla Hasan, İbrâhim’i Tebriz’de kalmaya ikna etmiş ve yanına alarak evlât edinmiştir. Molla Hasan’ın yardımıyla Tebriz’de medrese öğrenimi gören İbrâhim Gülşenî burada Molla İbrâhim olarak tanınmaya başlamıştır.



Daha sonra Karabağ’a gidip Rûşenî ile görüşen İbrâhim Gülşenî, ondan etkilenerek kendisine intisap etmiştir. Bunun ardından sıkı bir zühd ve riyâzet hayatı yaşayan İbrâhim Gülşenî, seyrüsülûkünü ertesi yıl Tebriz’e gelen Dede Ömer’in gözetiminde sürdürdü.







Dede Ömer Rûşenî vefatından birkaç gün önce kendisini halife ilân etti.



İbrâhim Gülşenî 900 (1495) yılında çok sayıda müridiyle birlikte hacca gitti. Mekke’de bazı Mısırlı âlimlerle tanıştı ve daha sonra Tebriz’e döndü.



Yavuz Sultan Selim ve Kanûnî ile de görüşme imkânı bulan İbrâhim Gülşenî Mısır’da 9 Şevval 940’ta (23 Nisan 1534) 114 yaşında vefat etti.