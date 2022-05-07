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Aktüel 23 gündür haber alınamıyordu, ölü bulundu
Aktüel

23 gündür haber alınamıyordu, ölü bulundu

Bolu'da 15 Nisan'dan beri haber alınamayan 71 yaşındaki İsmail Demir, ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 23:39:00 -
23 gündür haber alınamıyordu, ölü bulundu

Bolu'da 15 Nisan'dan bu yana haber alınamayan 71 yaşındaki İsmail Demir, dere kenarında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Tekke Işıklar köyü ile Dörtdivan ilçesi arasındaki Ayı Deresi mevkisinde hayvanlarını otlatan çoban, dere kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görerek jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk muayenede yaşlının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri yaşamını yitiren kişinin, 23 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Demir olduğunu belirledi.

Demir'in cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, ölüm sebebinin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına kaldırıldı.

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