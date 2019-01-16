23 düzensiz göçmen daha yakalandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Hudut birlikerinin gözünden kaçmadı

Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü kırsalında bir grup tespit etti.

Suriyeli olduğu ve sınırı yasa dışı yollardan geçtiği belirlenen 23 düzensiz göçmen, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.