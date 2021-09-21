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Aktüel 22 metreden sonra oksijen yok
Aktüel

22 metreden sonra oksijen yok

Marmara Denizi’nde Bilim-2 Gemisi ile önemli araştırmalar yürüten ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde görevli bilim insanları, Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi Projesi kapsamında, 10 gün süren araştırmasını tamamladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 12:18:00 -
22 metreden sonra oksijen yok

Araştırmanın sonuçları Haydarpaşa Limanı’nda demirleyen Bilim-2 Gemisi’nde paylaşıldı. Çanakkale Boğazı'ndan, Gemlik Körfezi'ne, İzmit Körfezi'nden, Tekirdağ önlerine kadar her yeri incelediklerini anlatan ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Yücel, haziran ayında yoğun olarak görünen müsilaj tabaklarını artık gözlemlemediklerinin altını çizerek şunları söyledİ:

Müsilaj tamamen gitmiş

"Marmara’da müsilaj kalmamış durumda. Ancak haziran ayına göre şu anda oksijen azlığı daha da ciddileşmiş durumda, bazı bölgelerde. Özellikle İstanbul’un güneyinde Doğu Marmara’da, İzmit Körfezi'nde oksijen azlığı çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda. 22 metreden sonra bir balığın gidebileceği oksijen kalmamış durumda. Bu haziran ayında 28-30 metre bandındaydı. Bunda müsilajın bir rolü olduğunu düşünüyoruz” dedi.

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