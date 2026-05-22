22 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi

(٢٤) اَلْقِيَا فٖي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنٖيدٍۙ

(٢٥) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرٖيبٍۙ

(٢٦) اَلَّذٖي جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهاً اٰخَرَ فَاَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدٖيدِ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(24-24-26) (Ve şu emir gelir:) “Atın cehenneme her inatçı kâfiri! İyiliği engelleyen, hak tanımayan, insanları şüpheye düşüren, Allah’ın yanına başka bir tanrı daha koyan kimseyi, atın onu dayanılmaz azaba!”



(Kâf Suresi, 50/24-25-26) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Cehenneme gireceklerin yüzlerine karşı hüküm okunurken hangi suçlardan ve günahlardan dolayı bu cezayı hak ettikleri ibret verici bir üslûpla açıklanmaktadır: Küfür ve inkârda inat ve ısrar etmek, iyiliği engellemek, hak tanımamak, hakka tecavüz etmek, insanların inançlarını sarsmak için faaliyet göstermek, hepsinden ağır olarak da tevhid inancından sapmak, Allah’a ortak koşmak.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



"Açıktan günah işleyenleri anlatmaktan niçin çekiniyorsunuz?

İnsanlar onları ne zaman tanıyacak?

Onların kötü eylemlerini anlatın ki, insanlar onlardan sakınsınlar, zarar görmekten korunsunlar."

Kaynak: Kenzu’l-Ummal, H. No: 8069

