En değerli Türk oyuncular belli oldu! Zirve şaşırtmadı!
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi. Transfermarkt, Süper Lig'deki oyuncular piyasa değerlerini güncelledi.

Açıklanan yeni değerlere göre, en değerli Türk oyuncular şu şekilde:

Abdülkerim Bardakcı - Galatasaray | 6.5 milyon Euro

Mert Müldür - Fenerbahçe | 7 milyon Euro

Altay Bayındır - Manchester United | 7 milyon Euro

Arda Okan - Göztepe | 7 milyon Euro (Değeri 2 milyon Euro arttı)

Emirhan Topçu - Beşiktaş | 7 milyon Euro (Değeri 1 milyon Euro arttı)

Oğuz Aydın - Fenerbahçe | 7 milyon Euro (Değeri 1 milyon Euro düştü)

Enes Ünal - Bournemouth | 8 milyon Euro

Atakan Karazor - Stuttgart | 9 milyon Euro

Ozan Kabak - Hoffenheim | 10 milyon Euro

Berke Özer - Lille | 10 milyon Euro

Zeki Çelik - Roma | 12 milyon Euro

Semih Kılıçsoy - Cagliari | 13 milyon Euro

Merih Demiral - Al Ahli | 14 milyon Euro

Uğurcan Çakır - Galatasaray | 15 milyon Euro

İsmail Yüksek - Fenerbahçe | 15 milyon Euro

Yunus Akgün - Galatasaray | 18 milyon Euro

Hakan Çalhanoğlu - Inter | 18 milyon Euro

Kerem Aktürkoğlu - Galatasaray | 20 milyon Euro ( Değeri 2 milyon Euro düştü)

Orkun Kökçü - Beşiktaş | 25 milyon Euro

Ferdi Kadıoğlu - Brighton | 30 milyon Euro

Barış Alper Yılmaz - Galatasaray | 30 milyon Euro (Değeri 4 milyon Euro arttı)

Can Uzun - Frankfurt | 45 milyon Euro

Kenan Yıldız - Juventus | 75 milyon Euro

Arda Güler - Real Madrid | 90 Milyon Euro

