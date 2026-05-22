En değerli Türk oyuncular belli oldu! Zirve şaşırtmadı!
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi. Transfermarkt, Süper Lig'deki oyuncular piyasa değerlerini güncelledi.
Açıklanan yeni değerlere göre, en değerli Türk oyuncular şu şekilde:
Abdülkerim Bardakcı - Galatasaray | 6.5 milyon Euro
Mert Müldür - Fenerbahçe | 7 milyon Euro
Altay Bayındır - Manchester United | 7 milyon Euro
Arda Okan - Göztepe | 7 milyon Euro (Değeri 2 milyon Euro arttı)
Emirhan Topçu - Beşiktaş | 7 milyon Euro (Değeri 1 milyon Euro arttı)
Oğuz Aydın - Fenerbahçe | 7 milyon Euro (Değeri 1 milyon Euro düştü)
Enes Ünal - Bournemouth | 8 milyon Euro
Atakan Karazor - Stuttgart | 9 milyon Euro
Ozan Kabak - Hoffenheim | 10 milyon Euro
Berke Özer - Lille | 10 milyon Euro
Zeki Çelik - Roma | 12 milyon Euro
Semih Kılıçsoy - Cagliari | 13 milyon Euro
Merih Demiral - Al Ahli | 14 milyon Euro
Uğurcan Çakır - Galatasaray | 15 milyon Euro
İsmail Yüksek - Fenerbahçe | 15 milyon Euro
Yunus Akgün - Galatasaray | 18 milyon Euro
Hakan Çalhanoğlu - Inter | 18 milyon Euro
Kerem Aktürkoğlu - Galatasaray | 20 milyon Euro ( Değeri 2 milyon Euro düştü)
Orkun Kökçü - Beşiktaş | 25 milyon Euro
Ferdi Kadıoğlu - Brighton | 30 milyon Euro
Barış Alper Yılmaz - Galatasaray | 30 milyon Euro (Değeri 4 milyon Euro arttı)
Can Uzun - Frankfurt | 45 milyon Euro
Kenan Yıldız - Juventus | 75 milyon Euro
Arda Güler - Real Madrid | 90 Milyon Euro
