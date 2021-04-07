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Gündem 22 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

22 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik 22 ilde 51 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 10:52:00 -
22 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli eski mülki idare amirlerinin sabit hatlar üzerinden örgütün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları belirlendi.

51 gözaltı kararı

Bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifadeler de bulunan 37'si eski mülki idare amiri, 14'ü örgütün mahrem imamı 51 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 22 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

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