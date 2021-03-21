  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 22 düzensiz göçmen yakalandı
Aktüel

22 düzensiz göçmen yakalandı

Osmaniye'de bir minibüste Mısır ve Suriye uyruklu 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 12:48:00 -
22 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında Suriyeli C.E. idaresindeki minibüsü durdurdu. Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, minibüste bulunan 11'i Mısır ve 11'i Suriye uyruklu 22 kişinin yurda yasa dışı yollardan girdiklerini belirledi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülen düzensiz göçmenlerin organizatörlere 3 biner dolar verdikleri ve İran üzerinden yurda girdikleri ileri sürüldü. Minibüs şoförü C.E. gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdurrahman Dilipak İstanbul Sözleşmesi'nin feshini değerlendirdi: AK Parti kongresi öncesinde önemli uyarı!
Gündem

Abdurrahman Dilipak İstanbul Sözleşmesi'nin feshini değerlendirdi: AK Parti kongresi öncesinde önemli uyarı!

Yeniakit.com.tr yayınına katılan Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını değerlendirdi. ..
Melih Bulu istifa haberine cevap verdi
Gündem

Melih Bulu istifa haberine cevap verdi

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Melih Bulu hakkında çıkan istifa haberine, "Benim niye haberim yok" diyerek cevap verdi.
Haftalık vaka haritası açıklandı! 5 il alarm veriyor
Sağlık

Haftalık vaka haritası açıklandı! 5 il alarm veriyor

Sağlık Bakanı Koca, 13-19 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Samsun, Giresun, Sinop,..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay