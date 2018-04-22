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21. yüzyılda bir ilk

İspanya Kral Kupası, finalinde Sevilla'yı 5-0'lık skorla mağlup eden Barcelona'nın oldu. Bu galibiyetle birlikte art arda 4. kez kupayı müzesine götüren Barcelona, bu yüzyılda bunu başaran ilk takım olarak kayıtlara geçti.

22 Nisan 2018 Pazar 09:55
21. yüzyılda bir ilk

Wanda Metropolitano Stadı'nda dün oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Barcelona, 14. dakikada Luis Suraez'in ani gelişen atakta kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Rakibine karşı üstün oyununu sürdüren Katalan ekibi, Lionel Messi'nin 31. dakika ve Luis Suarez'in 40. dakikadaki golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Mücadelenin 52. dakikasında kaleciyi çalımlayarak ağları havalandıran Andres Iniesta farkı 4'e, 69. dakikada Philippe Coutinho da 5'e çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, karşılaşma Barcelona'nın 5-0'lık galibiyeti ile sona erdi. 

Barcelona elde ettiği galibiyetiyle beraber Kral Kupası'nı toplamda 30. kez kaldırdı. 40 kez final oynayan ve bunun 30'unda kupaya uzanan Barcelona, aynı zamanda Kral Kupası'nı en çok kazanan takım unvanını da koruyor. Barcelona'yı 23 kupa ile Athletic Bilbao takip ediyor.

Bu sene ile beraber art arda 4. kez kupayı müzesine götüren Katalan temsilcisi, bu yüzyılda bunu başaran ilk takım oldu. Bu başarıyı yakalayan son takım, 85 yıl önce Athletic Bilbao olmuştu.

Sevilla ise bu maçla birlikte 8 kez final oynarken, bunun 5'inde kupayı kazanmayı başardı.

La Liga'da yenilmezlik serisine devam eden ve 83 puanla liderliği elinde bulunduran Barcelona, bir sonraki maçı kazanması durumunda lig şampiyonluğunu da garantilemiş olacak.

Bu arada Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi, dün attığı golle 9 sezon üst üste 40 gol kotasını geçmeyi başardı.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 09:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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