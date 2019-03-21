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21 Mart Dünya Down Sendromu Günü

- TJK, güne özel etkinlikler düzenledi

21 Mart 2019 Perşembe 14:06
21 Mart Dünya Down Sendromu Günü

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), "21 Mart Dünya Down Sendromu Günü" nedeniyle özel etkinlikler düzenledi.

TJK'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen etkinliklerde, TJK Genel Saymanı Adil Mert Kaya, yönetim kurulu üyesi Yüksel Göktürk ile eşi Ferhan Göktürk, eski başkanlardan Yasin Kadri Ekinci, genel müdür yardımcısı Burak Konuk, asil üyeler, rehabilitasyon ve eğitim merkezi temsilcileri yer aldı.

Etkinlikler kapsamında öncelikle down sendromlu gençlerin profesyonel tiyatrocularla rol aldığı Canım Ailem oyunu sahnelendi. Oyunun ardından down sendromlu gençler kendileri için düzenlenen yemeğe katıldı.

Ayrıca, İstanbul gece yarışları programında at binecek jokeyler, padok alanına kendileriyle aynı formaları giyen down sendromlu çocuklarla geldi. Burada yarışseverleri selamlayan grup, günün anlam ve önemini vurgulamak maksadıyla, "Tıpkı Bizim Gibiler +1 farkla" yazılı bir de pankart açtı.

 

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:06
  1. 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü
  2. İstanbul Veliefendi Hipodromu
  3. TJK Genel Saymanı Adil Mert Kaya
  4. Türkiye Jokey Kulübü

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