20'lik diş zararlı mı?

Genelde 18 – 20 yaş arasında sürdüğü için halk arasında 20 yaş dişi denilen dişler aslında 3. büyük azı dişidir. Diğer tüm dişler gibi insan ağzında doğru pozisyon aldığında ana dişlerle aynı görevi görebilen ve çiğneme fonksiyonuna önemli katkıda bulunabilen dişlerdir.

Diş Hekimi Umur Arıkan, 20'lik diş ve tedavisi ie ilgili şu bilgileri verdi:

"20'lik dişlerin erken çıkma nedenleri arasında genetik faktörler bulunabilirler. Adı 20 yaş dişi olmasına karşın 16 yaşında da çıkabileceği gibi 70 yaşında total protez kullanan bir kişide bile 20 yaş dişinin sürdüğü görülmüştür. Total protez yapımı için tüm dişlerin çekilmesi ve kullanılan total protezin yapmış olduğu baskı sonucu gömülü kalmış 20 yaş dişi sürebilir ve kendini gösterebilir.

20'LİK DİŞLERİN ÇIKTIĞINI NASIL ANLARIZ?

İnsan ağzında, çenenin her iki tarafında yer alan sıralı 3 büyük azı dişi olur. 3'lü büyük azı dişlerinin en sonundaki 20 yaş dişidir. Her ağızda 4 tane 20 yaş dişi bulunur. En doğru yöntem bir diş hekimine muayene olmaktır. Eğer çenenizin arka tarafında bir basınç, çeneyi açma ve kapama sırasında bir ağrı ve zorlanma hissiyatı oluşuyorsa bir diş hekimine gözükmenizde fayda vardır. Diş hekimi yapılacak görüntüleme ile dişin doğru pozisyonda sürüp sürmediğini, 20 yaş dişinin çeneye göre büyüklüğünü ve çene darlığı gibi durumları değerlendirerek uygulanması gereken tedavi yöntemi belirlenir.

20'LİK DİŞLERİN YARARI VAR MIDIR?

Çürük olmayıp, pozisyon bozukluğu bulunmuyorsa ve ağızda tüm 20 yaş dişleri mevcut ise, kısaca çiğneme fonksiyonunu karşısındaki diş ile gerçekleştirecek bir durumda ise kesinlikle çiğneme fonksiyonu açısından 20'lik dişler faydalıdır.

20'LİK YAŞ DİŞLERİ HANGİ PROBLEMLERE NEDEN OLMAKTADIR?

20 yaş dişleri çene darlığı gibi durumlarda tam olarak süremediğinde ve fırçalamanın doğru bir şekilde yapılmadığı durumlarda, dişlerin çevresindeki diş eti kapşonu iltihaplanması ile karakterize, perikoronitis (diş kronu etrafındaki dokunun iltihabı) dediğimiz sıkıntı ortaya çıkar.

20 yaş dişi hatalı ve eksik fırçalama, yemek artıklarının en çok toplandığı alanlar olması nedeniyle hızlı çürür. Diş eti problemleri ise daha sık görülmektedir.

20'LİK DİŞLERİN ÇEKİLMESİ ZORUNLU MUDUR?

20'lik dişlerin çekilmesi zorunlu değildir. Kullanılabilir ve sağlıklı olduğu sürece ağız içindeki tüm dişler, vücuttaki diğer organlar gibi korunması ve tutulması şart olan üyelerdir.

Gömülü 20'lik dişleri şu durumlarda diğer dişlere zarar verebilirler: Pozisyon olarak çıkamamış ve önündeki dişe baskı yapıyorsa bir önündeki azı dişinin çürümesine, kaybına ve sıkıştırmaya bağlı olarak her iki çenede ön grupların çarpışıklığına yol açabilir. Gömülü kalan 20 yaş dişi bazen kistik oluşumlara da neden olabilir.

20'LİK DİŞ AMELİYATINDAN SONRA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

20 yaş diş çekimleri çoğunlukla cerrahi işleme giden çekimlerdir. Lokal anestezi altında çene cerrahı tarafından gerçekleştirilen 20 yaş diş çekimi sonrası hastalarımızın uymalarını istediğimiz bazı tavsiyelerimiz oluyor. İşlem sonrası konan tampon ağızda yarım saat kadar tutulduktan sonra atılmalı ve tekrarlanmamalıdır. Tükürmeyin, tükürme kanamayı artırır. İşlem sonrası uyuşukluk kalkıncaya kadar ki ilk 2 saaatlik süreçte herhangi bir yiyecek ve içecek tüketmeyin. Birkaç gün yumuşak ve ılık gıdalarla beslenirken çiğneme işlemini diğer taraf ile yapmaya özen gösterin. İlk gün sigara kullanmaktan kaçının.

Şişlik görülebilir. Şişliği engellemek için ilk gün cerrahi işlemin yapıldığı bölgeye 10'ar dakika ara ile buz uygulaması yapabilirsiniz. Hekiminiz tarafından verilen ilaçlarınızı zamanında ve doğru şekilde kullanın.

2. günde devam eden sızıntı şeklinde kanama, ağızda hissedilen kan tadı normaldir. Ancak, kuvvetli kanama, aşırı şişme ve ağrı olması durumunda hekiminiz ile iletişime geçin."