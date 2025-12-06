2026 Dünya Kupası'na gidersek maç programımız belli oldu: İşte statlar ve saatler
A Milli Futbol Takımımız, play-off etabını geçerek FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanması durumunda, D Grubu'nda karşılaşacağı ABD, Paraguay ve Avustralya maçlarının statları ve başlama saatleri belli oldu. Ay-yıldızlılar, maçlarını Kanada ve ABD’deki statlarda TSİ sabaha karşı oynayacak.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi sonrasında, FIFA Başkanı Gianni Infantino, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde oynanacak maçların statları ve başlama saatlerini duyurdu.
A Milli Futbol Takımı'nın play-off etabını geçerek turnuvaya katılması halinde D Grubu'nda karşılaşacağı maçların programı şu şekilde belirlendi:
A MİLLİ TAKIM D GRUBU MAÇ PROGRAMI (Türkiye Kupaya Katılırsa)
-
13 Haziran (TSİ 07.00): Avustralya maçı / BC Place Vancouver Stadı (Kanada)
-
19 Haziran (TSİ 07.00): Paraguay maçı / San Francisco Bay Bölgesi Stadı (ABD)
-
26 Haziran (TSİ 05.00): ABD maçı / Los Angeles Stadı (ABD)
FİNAL İÇİN PLAY-OFF ETABI DEVAM EDİYOR
İlk kez 48 ülkenin katılacağı Dünya Kupası'na şimdiye kadar 42 ülke bilet almayı başardı. Geriye kalan 6 kontenjanın 4'ü Avrupa Elemeleri play-off turundan gelecek.
Play-off'ta mücadele edecek A Milli Takım'ın maç takvimi ise şöyle:
-
Yarı Final: Milliler, yarı finalde Romanya ile kozlarını paylaşacak.
-
Final: Romanya'yı geçmesi halinde, turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova mücadelesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.
-
Tarihler: Yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da oynanacak.
Ay-yıldızlılar, tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nda yer alabilmek için play-off etabında başarılı olmaya çalışacak.