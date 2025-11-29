2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Ocak ayına sayılı haftalar kala, bedelli askerlik planı yapan milyonların aklındaki en büyük soru “2026’da yeni bedelli tutar kaç lira olacak?” oluyor. Memur maaş zammı, enflasyon farkı ve katsayı artışının birleşmesiyle ücretin nasıl şekilleneceği merak edilirken, açıklanacak verilerin bedelli ücretini hangi seviyeye taşıyacağı da tartışılıyor. Peki bedelli askerlik ücreti 2026’da ne kadar olur?

2026 bedelli askerlik ücreti nasıl hesaplanacak?

Ücretin güncellenmesinde memur aylık katsayısı temel alınacak. Ocak ayında açıklanacak yılın son altı aylık enflasyon verileri memur zammını netleştirdikten sonra, katsayıya yansıtılacak ve yeni rakam Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanacak genelgeyle duyurulacak.

Mevcut ücret ne kadar, yeni yıl için hangi rakamlar konuşuluyor?

MSB’nin açıklamasına göre mevcut bedel 280 bin 850 TL. Memur zammı beklentisinin yüzde 16,88 seviyesinde oluşması halinde ücretin yaklaşık 319 bin TL civarına yükselmesi öngörülüyor. Ancak kesin rakam, 3 Ocak 2026’da açıklanacak enflasyon verilerinin ardından belli olacak.

Enflasyon farkı zam oranını nasıl etkiliyor?

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29 düzeyinde bulunuyor. Bu gerçekleşirse memurların enflasyon farkı yüzde 5,3 olacak. Toplu sözleşmeden gelen yüzde 11’lik zamla birlikte toplam oran yüzde 16,88’e ulaşıyor. Bu oran ücret güncellemesinde belirleyici olacak.

Başvurular nasıl yapılacak?

Başvuru işlemleri askerlik şubelerinden veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Onaylanan başvuruların ödemesi ise Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım gibi yetkili kurumlara T.C. kimlik numarasıyla yapılabiliyor.

Taksit imkanı var mı?

7179 sayılı Askeralma Kanunu gereği bedelli askerlik ücreti tek parça olarak ödeniyor. Taksitlendirme yapılmadığı için belirlenen tutarın tamamının peşin yatırılması gerekiyor.