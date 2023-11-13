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Ekonomi 2024’te 7 gün izin al, 40 gün tatil yap!
Ekonomi

2024’te 7 gün izin al, 40 gün tatil yap!

Yeniakit Publisher
2023-11-13 13:29:26 - 2023-11-13 13:29:25
2024’te 7 gün izin al, 40 gün tatil yap!

2024 yılının resmi tatil günleri ve süreleri hemen hemen belli olurken tatil yapacakların da yol haritası ortaya çıkmış oldu. İşte 2024 yılı resmi tatil planlaması:

Yeni yıl yaklaşırken tatilseverlerin merakla beklediği 2024 tatil günleri de belli oldu. 2023’te çoğunlukla hafta sonuna denk gelen resmi tatil günleri dolayısıyla yeterince tatil yapamadığını düşünenler için bu yıl şanslı geçecek. Enuygun 7 gün izin alarak 40 gün tatil yapmaya olanak veren resmi tatil takvimini seyahat severlerle paylaştı. Yılın ikinci tatil imkanı ise 9 Nisan Salı - 12 Nisan Cuma tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı döneminde yaşanacak. Arefe günü ile birlikte 3.5 gün olan tatili, 8 Nisan Pazartesi’den itibaren 1.5 gün izin alarak tüm haftaya yaymak ve bir önceki hafta sonunu da ekleyerek 9 güne çıkarmak mümkün.

Tatil gün ve süreleri

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl sadece çocukları değil tatil severleri de sevindiriyor. 23 Nisan 2024 Salı gününe denk geliyor ve 22 Nisan Pazartesi izin alındığında 4 günlük bir mola fırsatı ortaya çıkıyor.

Mayısta 5 gün

Nisan’ın hemen ardından Mayıs ayı da tatille başlıyor. Tüm dünyada Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan 1 Mayıs, 2024 yılında Çarşamba gününe denk geliyor. 29-30 Nisan tarihlerinde izin alabilenler, hafta sonu ile birlikte 5 günlük bir tatile çıkabilirler.

İkinci 9 günlük tatil fırsatı Kurban Bayramı’nda

2024’te Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar – 19 Haziran Çarşamba tarihlerini kapsıyor. Her ne kadar arefe ve bayramın ilk günü, haftasonuna denk gelse de bayram haftasında perşembe ve cuma 2 gün izin alanlar, 9 günlük bir tatil yapabilir.

Temmuz ve ağustosta 3’er gün mola

Yılın bir başka tatil 3 günlük dinlenme imkanı veren dönemi ise Temmuz ayında. Pazartesi gününe denk gelen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatili hafta sonuyla birleşiyor. Aynı şekilde Cuma gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla da 3 günlük bir boşluk oluşuyor. Yılın son aylarına girerken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu ailece çıkılan bir seyahatte yaşamak için 4 günlük bir tatil fırsatı elde edilebilir. 2024’te, 28 Ekim pazartesi yarım gün, 29 Ekim salı tam gün resmi tatil olacak. Pazartesi yarım gün izin alınması durumunda 4 günlük bir tatil fırsatı doğuyor.
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