“2023’te 70 milyon turist 70 milyar dolar bekliyoruz”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Valiliği, İBB, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul Ticaret Odası, Ahilik Vakfı ve AHİSİAD’ın düzenlediği “Ahilik Haftası”nda, taksicilere seslenerek, İstanbul’a gelen turistlere güler yüzlü olmalarının önemine işaret etti. Vali Yerlikaya, “Sayın Cumhurbaşkanımızın bir hedefi var, hepimizin hedefi 2023’te İstanbul’a 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir bekliyoruz. Bunu, tebessüm ederek ve güler yüz göstererek yapacağız” dedi. İstanbul’da renkli görüntülere sahne olan ve 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası kapsamında, Beyazıt Meydanı’ndan, Sultanahmet Amfi Tiyatro’ya kadar mehteran eşliğinde “Ahi Yürüyüşü” gerçekleştirildi. Mehteran takımının ardından yürüyen esnaf ve sanatkarlar, Kapalıçarşı’da geleneksel Ahi Duası’nı gerçekleştirdi.