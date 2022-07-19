2022’nin ilk yarısında Türk Girişimler 1,4 milyar dolar yatırım aldı!

Yeni Akit Ankara

2021 yılında toplam 1,56 Milyar Dolar yatırım alan Türk girişimleri, henüz 2022’nin ilk 6 ayında 1,4 Milyar dolar yatırım ile 2021 yılını yakalamış gözüküyor. Ekosistemde yatırım miktarlarının artmasına bir gösterge olarak medyan yatırım miktarı geçen yılın ikinci yarısında 348.000 dolarken 2022’nin ilk yarısında ise 400.000 dolar’a yükseldiği gözüküyor. 2022'de yatırım alan 157 girişimin içinde ise 3 Unicorn var. (Unicorn: değerlemesi 1 Milyar Dolar’dan fazla olan girişimler). Bunlar Getir, Dream Games ve Insider. Bu şirketlerden Insider, geçtiğimiz çeyrekte 1,1 Milyar Dolar değerleme ile 121 Milyon Dolar yatırım alarak Unicorn olmuştu. Önümüzdeki yarıyıl yeni Unicorn şirketler çıkabilecek mi hep beraber göreceğiz.

Sektörler

En çok yatırım alan dikeyler arasında ise Finans, sağlık, oyun ve yapay zeka & makine öğrenmesi yer alıyor. 2022 yılının ilk yarısındaki dikeylerde yatırım adetlerine baktığımızda finans girişimleri ön plana çıkıyor. Finans dikeyinde çalışan 20 girişim 27 milyon dolar yatırım aldı. 2021 yılının tamamında ise 27 finans girişimi yatırım almıştı. Buna göre finans girişimlerine olan ilginin bu yıl yüksek olduğu söylenebilir. İkinciliği paylaşan dikeyler ise 12 yatırım adedi ile Sağlık, Oyun ve Yapay Zeka & Makine Öğrenmesi oldu. Yapay Zeka & Makine Öğrenmesi dikeyindeki 12 girişime 127 Milyon Dolar yatırım yapıldı. 2021 yılının tamamında ise 46 yapay zeka girişimi yatırım almıştı. Bu yıl yapay zeka ve makine öğrenmesi girişimlerine ilginin biraz azaldığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan, pandemi ve diğer sağlık alanındaki ihtiyaçlara cevap veren sağlık girişimleri bu yıl toplam 15,9 Milyon Dolar yatırım aldı. Yatırım miktarlarına baktığımızda ise yiyecek&market teslimatı sektörü 3 yatırım turunda 771,1 milyon dolar aldı. Bu miktarın 768 Milyon Dolar’ı Getir’e ait. Diğer 2 girişim ise Fuudy ve Pazardan oldu.

Onu Oyun sektörü 336 milyon dolar ile izledi. Yarıyıl döneminde Oyun sektöründe 12 girişim yatırım aldı.Bu yıl oyun sektöründe yatırım sayısı azalsa da yatırım miktarı 2021’in toplamını geçti.

Şehirler

Raporda İstanbul’un Türkiye girişimcilik ekosistemindeki önemli payı oluşturuyor. 2022’nin ilk 6 ayında 6 şehirde yatırım yapılmış ancak yatırım alan 157 girişimin 130’unun merkezi İstanbul’da. Yatırım miktarına bakıldığında ise 1.38 milyon dolar yatırım aldıklarını görüyoruz. Şehirlere göre yatırım alan girişim sayısında İstanbul’un hemen ardından 17 girişim ile Ankara ve 3 girişim ile Kocaeli geliyor. Diğer tarafta ekosistemde kadın kurucu ortakları incelediğimizde 2022’nin yarıyılında yatırım alan 157 girişimin %27’sinde en az 1 kadın kurucu ortağı olduğunu görüyoruz. Bu girişimler toplam 239 Milyon Dolar yatırım aldı.

Yatırımcılar

Kitle fonlama platformları güncelliğini koruyor.Türkiye’de aktif 4 tane kitle fonlaması platformu bulunmakta. Bu yarıyılda 4 platformun 3’ünde yatırım kampanyaları başarıyla tamamlandı.Bu 3 platformun verilerine göre 22 girişim hedeflediği fon miktarına ulaşarak yatırım aldı. Kitle fonlaması ilerleyen dönemde de birçok girişimci için kaynak olarak popülerliğini git gide arttıracak. 2022’nin yarıyılında Türkiye ekosisteme yabancı yatırımcıların ilgisi yine artarak sürmekte olduğunu görüyoruz. 561 yatırımcıdan 110 tanesi yabancı yatırımcılardan oluşuyor. Örneğin yatırımcıların ülkelerine bakıldığında Kuzey Amerika kıtasından 42 yatırımcının katıldığı görülmektedir. 2021 yılında Kuzey Amerika’dan toplam 49 yatırımcı Türk startuplara yatırım yapmıştı.

Startup; problemlere çözüm, ihtiyaçlara cevap üretebilmek için tüm teknolojik imkânları kullanan ve kapsamlı ar-ge çalışmaları ile fikir, ürün ya da hizmet geliştiren girişimlere verilen bir isim. Yeni girişimleri tanımlamak üzere kullanılıyor.