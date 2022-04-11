2022 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YDS/1 sonuçları!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzelenen 2022 Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklanmasının ardından öğrencilerin gözü sınav sonuçları çevrildi. Peki 2022 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından 10 Nisan’da ilk kez 81 ilde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2022-YDS/1) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları açıklandı. YDS sonuçları ÖSYM ait üzerinden 10 gün boyunca erişebilecek. 2022 YDS sınavının soru ve cevaplarının yayınlanmasından sonra şimdi gözler 2022-YDS/1 sonuçlarında. Peki ÖSYM 2022 YDS 1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adaylar sınav sonuçlarını 6 Mayıs’ta ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. ÖSYM YDS sonuçları için tıklayın. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır.