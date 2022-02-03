2022 Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan başlangıcı ne zaman? Ramazan hangi ayda?

Ramazan 2022 yılında ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtını merak edenler haberimizden tüm detayları öğrenebilir. Allah (c.c) mekanlar içinde mukaddes mekanlar; zamanlar içinde de mukaddes zamanlar yaratmıştır. İşte o mukaddes zamanlardan birisi de üç aylar diye bilinen Receb, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Dinimizce bu üç ayların önemi ve kıymeti pek büyüktür. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) bu aylarla ilgili olarak, “Allahım, Receb ve Şaban’ı hakkımızda hayırlı ve mübarek kıl, bizi Ramazan’a ulaştır” şeklinde dua etmiştir. (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned; Süyutî, ed-Dürrü’l-Mensur, Heysemi, Mecmau’z-Zevaid).

Üç ayları günahlarından arınmak için fırsat bilen Müslümanlar bu aylarda bol bol tövbe ve istiğfar etmekte. Üç ayların sonunusu olan Ramazan-ı şerif de ayrı bir güzellik vardır. Zira Ramazan ayında Müslümanlara farz olan ve İslam’ın şartlarından biri olan oruç ibadeti vardır. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler on bir ayın sultanı Ramazan ayında oruca kalkarlar. Peki 2022 Ramazan ayı ne zaman? Ramazan 2022 ne zaman başlayacak?

2022 Ramazan ne zaman başlıyor?

2022 Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi başlayacak ve 1 Mayıs'ta sona erecek.

2022 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün?

1 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı Arefesi

2 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 1. günü

3 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 2. günü

Ramazan İmsakiyesi 2022 İstanbul