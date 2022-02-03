2022 Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan başlangıcı ne zaman? Ramazan hangi ayda?
Rahmet ve mağfiret kapılarının sonra kadar açıldığı mübarek üç aylar 2 Şubat itibariyle başladı. Recep ayının ilk cuma gecesi de Regaip Kandili olarak idrak edilmekte. Allah’ın ayı olan Recep ayını dua, ibadet, fikir, şükür ve tefekkür ile geçirmek isteyenlerin beklediği fırsat geldi. Üç ayların girmiş olması nedeniyle de Müslümanlar on bir ayın sultanı, sultanlar sultanı, içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin de bulunduğu Ramazan ayı ne zaman? sorusunu merak ediyor. Peki 20222 Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan başlangıcı ne zaman? Ramazan ayı ne zaman giriyor 2022? İşte 2022 Ramazan imsakiyesi...
Ramazan 2022 yılında ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtını merak edenler haberimizden tüm detayları öğrenebilir. Allah (c.c) mekanlar içinde mukaddes mekanlar; zamanlar içinde de mukaddes zamanlar yaratmıştır. İşte o mukaddes zamanlardan birisi de üç aylar diye bilinen Receb, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Dinimizce bu üç ayların önemi ve kıymeti pek büyüktür. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) bu aylarla ilgili olarak, “Allahım, Receb ve Şaban’ı hakkımızda hayırlı ve mübarek kıl, bizi Ramazan’a ulaştır” şeklinde dua etmiştir. (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned; Süyutî, ed-Dürrü’l-Mensur, Heysemi, Mecmau’z-Zevaid).
Üç ayları günahlarından arınmak için fırsat bilen Müslümanlar bu aylarda bol bol tövbe ve istiğfar etmekte. Üç ayların sonunusu olan Ramazan-ı şerif de ayrı bir güzellik vardır. Zira Ramazan ayında Müslümanlara farz olan ve İslam’ın şartlarından biri olan oruç ibadeti vardır. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler on bir ayın sultanı Ramazan ayında oruca kalkarlar. Peki 2022 Ramazan ayı ne zaman? Ramazan 2022 ne zaman başlayacak?
2022 Ramazan ne zaman başlıyor?
2022 Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi başlayacak ve 1 Mayıs'ta sona erecek.
2022 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün?
1 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı Arefesi
2 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 1. günü
3 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 2. günü
Ramazan İmsakiyesi 2022 İstanbul