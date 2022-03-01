2022 PTT alımı ne zaman? PTT alım ilanı geldi mi?

PTT personel alımı 2022 ne zaman yapılacak? PTT personel alımına ilişkin detayları yakından takip eden vatandaşlar '2022 PTT personel alımı ne zaman?' sorusuna cevap arıyor. Postane bünyesinde memur olmak isteyen binlerce kişiler 2022 PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı başvuru şartları neler? sorularını sormakta. İşte PTT personel alımlarına ilişkin son dakika gelişmelerin detayları.

PTT 2022 başvuruları ne zaman?

2020 PTT personel alımı başvuru şartları henüz resmi olarak açıklanmadı. Resmî Gazete’de yayımlanan ilanın ardından 2020 PTT personel alımı başvuru tarihleri belli olacak. Konuyla ilgili detaylar geldiği zaman haberlerimizde paylaşacağız.

PTT personel alımı iş ilanı

Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Aynı zamanda her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için gerekli detaylar şöyle;

PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin takip etmesi gereken ilk adım PTT resmi web sitesinden başvuru alanlarını tercih etmektir. Başvuru sırasında adaylar, seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunurken, kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınacakları belirtiliyor. Diğer yandan sınava katılmak isteyenler sınav için yatıracakları bir miktar parayı Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.

PTT iş başvuru forma nereden doldurulur?

PTT personel alımlarına katılmak isteyenler PTT'nin kendi web sitesi üzerinden iş başvuru formunu doldurabilirler. Formu dolduran kişiler mülakatın ardından sözlü ve yazılı sınava tabi tutulabilir ve sınavların sonuçları göz önünde bulundurularak iş başvuruları onaylanabilir. Açık olan tüm pozisyonlar ve gerek görülen tüm departmanlara personel alımı yapan PTT şirketi, personel alacağı yönünde duyurularını Ptt.gov.tr adresi üzerinden sürdürmektedir. Aynı zamanda öğrenciler için staj imkanı sunan PTT kargo son duyurularına göre Staj Seferberliği Projesi ile kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden staj başvurularını da kabul etmektedir.

PTT personel alımı başvuru şartları neler?

PTT'de işe alınacaklarda aranılacak genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

d) Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak.

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

j) KPSS'den Yönetim Kurulunca belirlenen asgari puanı almış olmak.

(2) PTT'de iş gücü hizmet alımı suretiyle görev yapan yüklenici firma elemanlarının PTT'nin açıktan personel alımı yoluyla yapılacak sınavlarına

girmek istemeleri halinde, duyurunun yapıldığı tarih itibarıyla yüklenici firma değişimi hariç duyuruda belirtilen süre kadar aralıksız olarak görev yapıyor olmaları kaydıyla bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen otuz altı yaşından gün almamış olmak hükmü kırk bir yaşından gün almamış olmak olarak uygulanır.

PTT sınav soruları neler?

PTT sınavında hangi konulardan soru çıkıyor? PTT yazılı sınavda vatandaşlar hangi konular ve ne tür sorularla karşılaşacağını merak ediyor. İşte PTT Genel Müdürlüğünün sınav kılavuzunda yayınladığı konu başlıklarına ilişkin detaylar şöyle;

* Türkçe Paragraf, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları

* Sözel Akıl Yürütme

* Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme

* Temel Yurttaşlık Bilgisi

* Türkiye Coğrafyası

* Genel Kültürel ve Güncel Sosyo Ekonomik konular

* Ölçme becerisi

PTT memur maaşları ne kadar?

PTT’de görev yapan kişilerin maaşları kademelerine ve derecelerine göre değişiklik göstermektedir. Bunun yanı sıra her sene Ocak ve Temmuz ayında hem toplu sözleşme hem de enflasyon oranları esas alınarak zamlanmaktadır. PTT’de yeni çalışmaya başlayacak olan önlisans ya da lisans mezunu kişilerin alacağı maaş 2022 yılı itibari ile 6 bin TL’dir. Eğer ki çalışan birey evli ve çocuk sahibi ise 6 bin 500 TL maaş alabilmektedir.

PTT gişe görevlisi maaşı ne kadar?

PTT’de en yoğun çalışan personel gişe görevlileridir. Lakin bu kadar yoğunluğa rağmen gişe görevlisinin aldığı maaş 2022 yılındaki zamlarla beraber ortalama 6 bin TL olmuştur. Eğer ki çalışan kişi evliyse ve eşi çalışmıyorsa maaş 6 bin 500 TL civarında olur. Kademelere ve derecelere göre maaşlarda değişiklik meydana gelebilir.

PTT mühendis maaşları ne kadar?

PTT’de çalışan mühendisler teknik kadrolarda görev yaparlar. PTT bünyesinde çalışan personeller içinde en yüksek maaş alan kadro da mühendislik kadrosudur. Hem kadrolu hem de sözleşmeli pozisyonda çalıştırılan mühendislerin ortalama maaşı 2022 yılı için güncel zamlarla birlikte 8000-9000 TL arasında değişiklik gösterebilmektedir.

PTT dağıtıcı maaşları ne kadar?

PTT'de dağıtıcı alanında çalışanlar genellikle taşeron şirketler bağlı personellerdir. 2022 yılı için PTT dağıtıcı kadrosunda çalışanlara medeni durum ve çocuk sayısı esas alınarak ödenen ortalama net maaş 4500-5000 TL arasındadır.

PTT uzman yardımcısı maaşı ne kadar?

PTT’de çalışıp yüksek maaş alan kadrolardan bir diğeri de PTT'de görev yapan uzman yardımcılarıdır. Yapılan son zamlar kapsamında uzman yardımcılarından göreve yeni başlayan bir kişi ortalama 9 bin TL maaş almaktadır. Eğer uzman yardımcısı olarak atanan kişi evli ise, çocuk da varsa bu durumda ortalama net maaşı 9 bin 500 TL civarında olacaktır.

PTT taşeron işçi maaşları ne kadar?

PTT’de açılan kadrolardan biri de taşeron kadrodur. Bu kadro en düşük maaş alan kadrolardan biridir. Taşeron işçi kadrosunda çalışan kişiler net asgari ücretin %20-25 üzerinde maaş almaktadır. Bu çerçevede 2022 yılında yapılan zamlarla beraber PTT’de çalışan taşeron işçi kadrosundaki kişiler 4 bin 500 TL ile 5 bin TL arasında maaş almaktadır.