2022 Kurban bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tarihi!

Bayram tatili planını yapmak ve takvimini ayarlamaya çalışan vatandaşlar Kurban bayramı ne zaman? sorusunu sormaya başladı. Ramazan Bayramına adım adım gittiğimiz şu günlerde sılayı rahim yapcak vatandaşlar bir yandan Ramazan bir yandan da Kurban Bayram tatil günlerini araştırıyor. Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs 2022 Pazartes’ye denk geliyor. Ramazan Bayramı son gün ise 4 Mayıs 2022 Çarşamba. Kurban Bayramı için planlarını hazırlamak isteyen vatandaşlar, Kurban Bayramı ne zaman merak ediyorlar. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün?

Kurban Bayramı 2022 hangi güne denk geliyor?

Kurban Bayramı 2022 tatili kaç gün? 8 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 12 Temmuz günü son bulacak. 9 Temmuz ise Kurban Bayramı’nın 1. günü.

2022 Kurban Bayram tarihleri....

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı