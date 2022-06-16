2022 Kurban Bayramı ne zaman hangi gün, tatil kaç gün?

2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban bayramı ne zaman? Dini bayramlarımızdan biridir Kurban Bayramı. Müslümanlar için çok önemli olan Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. 2022 Kurban Bayramı ne zaman? sorusunun yanıtı kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayram tatili kaç gün? 2022 Kurban Bayram tatili 9 gün mü? İşte Kurban Bayramı tatil takvimi…

Kurban Bayramı ne zaman hangi gün, tatil kaç gün?

2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.

Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

Kurban Bayram tatili 9 gün mü?

Bayramın birinci günü cumartesi gününe denk geliyor. Bayram dört gün boyunca devam edecek.Salı gününün bitişiyle bayramın sona erecek. Cuma günü 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü de resmi tatil olarak kutlanıyor. İki resmi tatil arasında kalan çarşamba ve perşembe günleri için ise henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.

Diyanet vekaletle kurbanlık fiyatı 2022:

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2022 vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini açıkladı. Vekaletle kurbanlık fiyatı ne kadar? Vekaletle kurbanlık ücretleri yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendi.

2022 Kızılay kurban bağış fiyatları:

Kızılay kurban vekalet fiyatlarını açıkladı. 2022 yılı için vekalet bedeli yurt içi 2 bin 475 yurt dışı ise bin 475 lira olarak belirlendi.