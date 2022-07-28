2022 KPSS ÖABT ne zaman yapılacak? KPSS 2022 ÖABT saat kaçta?

2022 KPSS ÖABT sınavı ne zaman? KPSS ÖABT giriş belgeleri nasıl alınır? soruları sınava girecek adaylar tarafından merak ediliyor. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavına girecek adaylar, 20222 KPSS ÖABT sınav tarihini araştırıyor.

2022 KPSS ÖABT ne zaman yapılacak?

2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumları 31 Temmuz Pazar günü yapıldı. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos 1. ve 2. oturum olarak yapılacak. En çok merak edilen sorulardan biri de KPSS 20222 ÖABT sınav tarihi. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 14 Ağustos saat 10.15’te uygulanacak. DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.