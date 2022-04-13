2022 KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ne zaman? ÖABT 2022 başvuru tarihi:
2018 KPSS öğretmenlik alan bilgisi sınavı (ÖAT) ne zaman? 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyinde genel kültür genel yetenek sınavı 31 Temmuz 2022 tarihlerinde, sabah ve öğleden sonra uygulanacaktır. MEB bünyesinde öğretmen atamasına katılacak öğretmen adaylarının gireceği öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 2022 ne zaman yapılacağı, başvuru tarihlerinin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki ÖABT sınavı ne zaman? 2022 KPSS ÖABT Öğretmenlik alan sınavı hangi tarihte?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı için geri sayım başladı. Peki, 2022 KPSS ÖABT ne zaman? KPSS öğretmenlik alan sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
KPSS ÖABT için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans düzeyine katılan adaylardan bazıları ÖABT'ye hazırlanıyor.
KPSS ÖABT ne zaman? KPSS öğretmenlik alan sınav tarihi!
ÖSYM'nin 2022 sınav takviminde yer alan bilgiye göre, KPSS ÖABT 14 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak. 2022 öğretmenlik alan bilgisi sınavı başvuruları 25 Mayıs 6 Haziran tarihleri arasında yapılacak.
ÖABT sınav konuları hangileri?
1) Türkçe
2) İlköğretim Matemat ik
3) Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
4) Sosyal Bilgiler
5) Türk Dili ve Edebiyatı
6) Tarih
7) Coğrafya
8) Matematik (Lise)
9) Fizik
10) Kimya
11) Biyoloji
12) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
13) Yabancı Dil (İngilizce)
14) Rehber Öğretmen
15) Sınıf Öğretmenliği
16) Okul Öncesi Öğretmenliği
2022 KPSS ne zaman?
2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)
SINAV TARİHİ: 31.07.2022
BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün
SINAV TARİHİ: 06.08.2022
BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
SINAV TARİHİ: 14.08.2022
BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
2022-KPSS Ön Lisans
SINAV TARİHİ: 02.10.2022
BAŞVURU TARİHİ: 03.08.2022 - 15.08.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 27.10.2022
2022-KPSS Ortaöğretim
SINAV TARİHİ: 06.11.2022
BAŞVURU TARİHİ: 01.09.2022 - 13.09.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 01.12.2022
2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)
SINAV TARİHİ: 27.11.2022
BAŞVURU TARİHİ: 07.10.2022 - 17.10.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 16.12.2022