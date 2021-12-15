İşsiz kalan vatandaşlar belirli şartlar doğrultusunda bir süre işsizlik maaşı alıyor. 2022 öncesinde pek çok kişi işsizlik maaşına ne kadarlık bir zam yapıldığını araştırmaya başladı. Peki, işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı son durum?

2022 işsizlik maaşı ne kadar oldu?

Asgari ücrete yapılacak olan zam, işsizlik maaşını da etkiliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayı içerisinde üç toplantı gerçekleştirdi. Dördüncü ve son toplantının ardından asgari ücret zammı açıklanacak. Asgari ücrete yapılacak olan zam oranında işsizlik maaşı da artış gösterecek.

2021'de en düşük işsizlik maaşı bin 420 TL, en yüksek işsizlik maaşı ise 2 bin 539 TL olarak ödendi.

İşsizlik maaşı başvurusu nereden nasıl yapılıyor?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.