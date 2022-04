65 yaş üstü hacca gidebilecek mi? 65 yaş üstü hac hakkı ertelenecek mi? Hacca gidecek milyonlarca hacı adayını yakından ilgilendiren gelişmeler an be an takip edilmekte. Arabistan yönetiminin bu yıl yurt içi ve yurt dışından toplam 1 milyon hacı adayını kabul edeceğini açıklamasından sonra Türkiye'den ne kadar hacı adayı gideceğini, hac kayıtlarının ne zaman başlayacağını ve hacca gidişlerin ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyordu.Diyanet İşleri Başkanlığından 2022 umre ve hacca ilişkin açıklama yapıldı. Peki 2022 hacca gidişler ne zaman? Diyanet 2022 hac ve umre şartları neler?