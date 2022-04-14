2022 haca ilk kaç bin gidecek? Bu sene haca kaç kişi alınacak? Hac kontenjanları, yaş şartı nedir?

Korona nedeniyle Müslümanlar iki yıldır hac ibadetinden uzak kaldı. İki yıldır yurt dışından hacı adayı kabul etmeyen Suudi Arabistan yönetimi yurt içinden ve dışından 1 milyon Müslüman’ın bu yılki hacca katılmasına izin vereceğini açıkladı. Arabistan'dan gelen hac kontenjanıyla ilgili açıklamaları milyonlarca hacı adayını bir hayli sevindirdi. Suudi yönetiminin bu sene yurt dışından hacı adayı kabul edecek olması hasebiyle Türkiye'den ne kadar hacı adayı alınacağı da sorgulanır oldu. Peki Türkiye'den bu sene haca kaç kişi gidecek? Hac kabul yaş şartı nedir? 65 yaş yukarısı hacca gidecek mi, gitmeyecek mi?

2022 hac şartları neler?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen iftar programında, basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Bu yılki hac için Türkiye'ye ne kadar kontenjan ayrılacağıyla ilgili soruyu yanıtlayan Erbaş, Suudi Arabistan'ın bu yıl hac ibadeti için ülke içinden ve dışından toplam bir milyon ziyaretçiyi kabul edeceğini, ancak detaylarının gelecek haftalarda açıklanacağını duyurduğunu hatırlattı.

2022 hac kontenjanı ne kadar?

Hacca kaç kişi gidecek? Erbaş, Türkiye'nin hac kontenjanını Suudi Arabistan'ın açıklayacağını anımsatarak, "Daha önce, en son hacca götürdüğümüz miktarın hiç olmazsa yarısı olur diye tahmin ediyorum ama bu benim umudum, arzum. Net rakamı Suudi Arabistan açıklayacak." diye konuştu.

İki yıldır hac için bekleyenlerin bulunduğunun hatırlatılması ve bu yıl kura yönteminin nasıl işleyeceğine ilişkin soruya karşılık Erbaş,"2020'de hacca götüreceğimiz vatandaşlarımızın kuralarını çekmiştik. O kurada 84 bin vatandaşımızın kurasını çektik. Yani hazır bekleyen şu anda 84 bin kardeşimiz var. Bu 84 binden ilk 30 bini ya da 40 bini hacca gönderme imkanı bulmuş olacağız. “ dedi.

2022 hac yaş şartı nedir?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hacca gidecek adayların yaş şartına tabi tutulduğunu hatırlatarak şunları dile getirdi: “Yalnız şöyle bir şey var, 65 yaşını geçmiş olanlar bu yıl hacca gidemeyecekler. Böyle bir üzüntülü karar var maalesef. Suudi Arabistan'ın almış olduğu kararda, bir milyon hacı alınacak ama Kovid-19 nedeniyle bir milyonun içinde 65 yaşını geçenler olmayacak."