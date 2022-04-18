2022 hac kontenjanları! Hacca kaç kişi gidecek? 2022 hac kayıtları ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2022 yılında hacca gidecek kişilerin sayısını açıkladı. Prof. Dr. Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 2022 yılı haccında Türkiye’den 37 bin 770 hacı adayı kabul edilecek İnşallah. 19 Nisan’da gerçekleştireceğimiz Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız."

2022 umre ne zaman başlayacak?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umre ziyaretlerinin ise Ramazan Bayramı sonrası yeniden başlayacağını ifade etmişti. Erbaş paylaşımında, "Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramının hemen ardından Şevval umresi ile yeniden başlayacağız İnşallah. 19 Nisan’da düzenlenecek olan Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız." ifadelerine yer vermişti.

2022 hac yaş şartı kaç?

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını önlemleri gölgesinde gerçekleşecek hac mevsimine ilişkin kural ve kontenjana dair bilgilere yer verilmişti. Suudi Arabistan hükûmetinin hem çok sayıda Müslüman'ın hac ibadetini eda etmesini hem de salgına karşı sağlık koşullara uyulmasını önemsediğine işaret edilen açıklamada, bu doğrultuda 2022 hac mevsiminde Suudi Arabistan'ın içinden ve dışından ziyaretçi kontenjanının bir milyona yükseltildiği belirtildi. Ziyaretçilerin her ülkenin payına düşen sayıya göre belirleneceği aktarılan açıklamada, bu yıl hac için kutsal topraklara kabul edilecek ziyaretçilerde 65 yaş altı olmasının yanı sıra Kovid-19 aşısının temel dozlarını yaptırmış olmaları şartı aranacağı ifade edildi. Açıklamada, hac ibadeti için Suudi Arabistan'a seyahat eden her yolcunun son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucunu ibraz edeceği aktarıldı.