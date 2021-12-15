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Ekonomi 2022 evde bakım maaşı ne kadar olacak?
Ekonomi

2022 evde bakım maaşı ne kadar olacak?

Evde bakım maaşı zam oranı | Evde bakım maaşı alanlar 2022 yılı itibariyle maaşlarına ne kadarlık bir zam yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, evde bakım parası ne kadar oldu? Evde bakım maaşı zam oranı 2022 | 2022 evde bakım maaşı zamlı ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-12-15 18:41:00 -
2022 evde bakım maaşı ne kadar olacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay bakıma muhtaç bireyler için evde bakım maaşı ödemesi yapıyor. 2022 yılıyla birlikte söz konuşa ne kadarlık bir zam yapılacağı merak konusu oldu. Peki, evde bakım maaşı zam oranı belli oldu mu?

2022 evde bakım maaşı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı pek çok kalemi yakından ilgilendiriyor. Asgari ücrete yapılacak olan zam aynı anda evde bakım maaşını, işsizlik maaşını, rapor parasını vs. pek çok ödemeyi ilgilendiriyor. Bu sebeple evde bakım maaşı alanlar da merakla asgari ücret zam oranını bekliyor. Asgari ücret Tespit Komisyonu üç toplantı gerçekleştirdi. Son toplantının ardından zam oranı açıklanacak. Asgari ücrete yapılacak olan zam oranıyla birlikte evde bakım maaşları da artış yaşayacak.

2021 yılında evde bakım maaşı aylık, 1.798 lira olarak ödendi.

Evde bakım maaşı nedir kimler alabilir?

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.

Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az %50 ve “Ağır engelli” İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.

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