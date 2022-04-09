2022 emlak vergisi ödeme tarihleri ne zaman? Emlak vergisi 1 ve 2 taksit ne zaman?

Her yıl düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksit halinde de ödenebiliyor. Emlak vergisinin ilk taksiti 1 Mart tarihinde başladı. Bu tarih 31 Mayıs 2022'e kadar devam ediyor. İkinci taksitleri kasım ayında ödenen emlak vergisi, banka hesabına havale, EFT, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi ve E-Devlet üzerinden ödenecek.

Emlak vergisi borcu nasıl nereden ödenir?

Emlak vergisi borç ödeme işlemlerini çeşitli şekillerde yapabilirsiniz. Eğer internet üzerinden işlem yapmak istemiyorsanız mülkün bağlı olduğu belediyeye başvurarak ödemenizi doğrudan belediyeye yapabilirsiniz. Emlak vergisi ödeme banka şubelerinden de yapılabilir. Ödeme ile ilgili olarak belediyelerden tahsis edilen beyanname doldurulur. Bunun yanında beyanname için başvurulurken tapu, nüfus cüzdanı ve eğer söz konusu bina ise kullanma izninin fotokopilerinin hazır bulundurulması gerekir. Beyanname için meskenin bulunduğu adres ile mükellefin ikamet adresi ve vergi numarası bildirilmelidir.

Kimler emlak vergisi ödemiyor?

Emlak vergisinden bir mülkü olan ancak mülkü dışında başka herhangi bir geliri olmayan emekliler, dullar, şehit aileleri, yetimler, gaziler ve işsizler muaf tutulur. Ayrıca brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek gayrimenkul ya da Hisse sahibi olanlar da vergiden muaf. Buna rağmen ödeyenler ise 5 yıla kadar geri ödeme alabiliyor.

Emlak vergisi 1 ve 2 taksit ne zaman?

Emlak vergisinin ilk taksiti 1 Mart tarihinde başladı. Bu tarih 31 Mayıs 2022'e kadar devam ediyor. İkinci taksitleri kasım ayında ödenen emlak vergisi, banka hesabına havale, EFT, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi ve E-Devlet üzerinden ödenecek. Vergi Borcu Sorgulama - e-Devlet