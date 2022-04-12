2022 EKPSS sınav giriş yerleri sorgulama! EKPSS ne zaman yapılacak?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için geri sayım başladı. ÖSYM 2022 EKPSS sınavı engelli vatandaşlar için kamuda işe girmek için büyük bir fırsat. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) katılacak adaylar ‘Engelli vatandaşların başvurduğu EKPSS sınav yerleri ne zaman belli olacak?’ sorularını sormakta.

ÖSYM) tarafından engellilerin devlet memurluğuna alınmaları için gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başvuruları 27 Ocak – 15 Şubat tarihleri arasında alınmıştı. EKPSS geç başvuru işlemleri ise 9 Mart ile 10 Mart tarihlerinde yapıldı. Peki 2022 EKPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2022 EKPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı?

EKPSS sınav yerleri 14 Nisan tarihinde açıklanacak ve sınava giriş belgesi adaylar tarafından sorgulabilecek. Sınava giriş belgenizi T.C. Kimlik numaranız, şifreniz ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine giriş yapabilirsiniz.

EKPSS sınav testleri ve soruları

Genel Yetenek Testi

1 - Türkçe 15 soru

2 - Matematik 15 soru

Genel Kültür Testi

1 - Atatürk İlkeleri e İnkılap Tarihi 10 soru

2 - Temel Yurttaşlık Bilgisi 6 soru

3 - Türk Kültür ve Medeniyetleri 3 soru

4 - Türkiye Coğtafyası 5 soru

5 - Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular 6 soru. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır.