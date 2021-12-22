2022 EKPSS atamaları ne zaman?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 2022 yılı ocak ayı sonunda 2 bin 927 engelli memurun kamuya atamasının gerçekleştirileceğini açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık resmi Twitter hesabından 2 bin 927 engelli memurun kamuya atamasının gerçekleştirileceğini 2022 yılı ocak ayı sonunda yapılacağını duyurdu.

EKPSS memur alımları içni başvurular nerede yapılacak?

Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun Bakanlığın resmi internet sitesi olan "https://www.ailevecalisma.gov.tr" adresinden yapılacak. EKPSS memur atama tercihleri başvurusu ise "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. 3 Aralık Engelli Günü’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 750 engelli öğretmenin ataması yapılmıştı.

Engelli memur atama şartları

Engelli memur işe alım şartları kapsamında %40 ve üzerinde engeli bulunanlar devlet memuru olmak için başvuru yapabilir. Engelli memur işe alım şartlarını karşılayanlar E-KPSS’ye girerek ya da kuraya kayıt yaptırarak bunların sonuçlarına göre devlet memurluğu için tercih yapıp atanabilirler.

Kimler engelli memur olabilir?

Engelli bireylerin kamu kadrolarında istihdam edilmesine ilişkin ilgili yönetmelik gereğince kamu kurumlarında çalıştırılan personelin yüzde 3’ü kadarının engellilerden oluşturulması sağlanıyor. Özel sektör işyerinde yüzde 3, kamu işerindeyse yüzde 4 engelliyle yüzde 2 hükümlü ya da terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçiyi çalıştırmakla yükümlüdür.

Engelli memur alımı nasıl yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile ÖSYM arasında imzalanan protokol çerçevesinde alımlar merkezi sınava göre yapılmaktadır. Eğitim seviyesine göre engelli vatandaşlar ilkokul, ortaokul ve ortaöğrenim düzeyinden mezun olanların atamaları kurayla yapılıyor. Başvuruda bulunan adaylar içerisinden atamaların yapılabilmesi için Noter huzurunda kura çekimi yapılıyor. 2 yılda bir yapılan sınav ve kura sistemiyle yapılmaktadır. Alınan puanın geçerliliği 2 yıldır ve 2 yıl boyunca devlet memurluğuna ayrılan kontenjanlara başvuru yapılabiliyor.

Engelli memur alımları ne zaman yapılacak?

e-KPSS sınavına girecek engelli vatandaşların lise, üniversite, sanat veya meslek okulu mezunu olması ve meslek okulu bitirenlerin 15 yaşında başvuru yapması mümkündür. e-KPSS’ye 65 yaşını dolduruncaya kadar bütün engelli vatandaşlar başvuruda bulunabiliyor. Sınavda başarılı olan adaylar için kurumlardan açılacak ve kadrolara alımlarsa yıl içinde açıklanacak ve puanlar da 2 yıl geçerli olacak.