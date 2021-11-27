Milyonlar asgari ücret zam oranına kilitlendi. Çalışanlar maaşlarının ocak ayı itibariyle kaç liraya yükseleceğini merak ediyor. Peki, asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa net maaş ne olur?

2022 asgari ücret yüzde 30 zam gelirse ne kadar olur?

Asgari ücret zammı son günlerin en çok merak edilen konularının arasında. Kulislerde yüzde 30-35-40 oranları konuşuluyor. Asgari ücretli çalışanlar ise maaşlarına bu yıl ne kadarlık bir zam yapılacağını merak ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete yapılacak olan zamla ilgili konuştu. Bakan Bilgin, “Aralık ayının sonunu bekleme niyetinde değiliz. Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu defa erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde” diye konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl aralık ayında dört toplantı yapıyor. Bakan Bilgin, bu yıl ilk toplantının 1 Aralık Çarşamba günü yapılacağını açıkladı.

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa net maaş 3.673 liraya yükselecek. Bekar AGİ ise 268 liradan 348’e çıkacak. Yüzde 30’luk zamla evli eşi çalışmayan 2 çocuklu işçinin AGİ'si ise 402 liradan 523 liraya yükselecek.