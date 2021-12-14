2022 asgari ücret açıklandı mı? Asgari ücret 2022 belli oldu mu? 2022 asgari ücret net, brüt ne kadar?

2022 asgari ücret haberleri: Asgari ücret zammı için bekleyiş sürüyor. Milyonlarca çalışanı ve binlerce işvereni yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralıkta, ikinci toplantısını 7 Aralıkta ve üçüncü toplantısını ise 9 Aralıkta gerçekleştirdi. Asgari ücret zammı için gözler komisyonun ücücün toplantısında belli olacağı bekleniyordu ancak asgari ücret 2022 üçüncü toplantıda da belli olmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücret 2022 içini son toplantısını dün yapacağı söylenmişti ancak asgari ücret son toplantısı gerçekleştirilemedi.

2022 asgari ücret açıklandı mı?

Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, merakla Asgari Ücret Komisyonu'ndan çıkacak olan kararı bekliyor. 2022’de asgari ücretin ne kadar olacağını belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, görüşmelerini sürdürüyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022’de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek ilk üç toplantısını yaptı. Peki 2022 asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret nasıl hesaplanıyor? Asgari ücret ne kadar? İşte tüm detaylar.

Milyonlarca vatandaş asgari ücret görüşmelerindeki 4. toplantıya kilitlenirken, ilk üç toplantıdaki görüşmelerde işçileri temsil eden TÜRK-İŞ ve işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) üyeleri, üç önemli konuda uzlaşma sağladı. Bunlardan birincisi, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK’in asgari ücret görüşmeleri başlamadan önceki çağrılarında da yer alan sosyal güvenlik işçi priminde 5 puanlık indirim yapılması. İkincisi gelir vergisinin ilk diliminin yıllık asgari ücret düzeyine çıkartılması. Üçüncüsü de işverene sendikalı işletmelerde asgari ücretin yüzde 6’sı, diğer işletmelerde ise yüzde 3’ü oranında destek sağlanması. Asgari ücret 2022 zammı net, brüt henüz belirlenmedi. Asgari ücretin en geç bu hafta içinde belli olması bekleniyor.

2022 asgari ücret net brüt ne kadar?

Enflasyondaki tırmanma ve döviz kurunda yaşanan artış dolayısıyla bu yıl asgari ücrette yüksek artış beklentisi ortaya çıktı. Kulislerde, TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ın Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’e 4 bin liranın altında bir rakamı kabul etmeyeceklerini söylediği belirtiliyor. Net asgari ücretin 4 bin liraya çıkması brüt asgari ücretin yüzde 42 oranında artması anlamına geliyor. İşveren kesimini temsil eden TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Türkiye İstatistik Kurumu’nun enflasyon rakamının da dikkate alınması gerektiğini belirtti. Net asgari ücretin 4 bin liraya çıkartılması halinde asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti 1800 lira artarak 6 bin liraya ulaşacak. Mevcut uygulama aynen devam ettiği takdirde 4000 lira net asgari ücret için yüzde 42 oranında artış yapılması gerekecek. Bu durumda brüt ücret 5065 liraya, asgari ücretin işverene maliyeti de 5951 liraya çıkacak.

Ancak, işçi priminde 5 puanlık indirim yapıldığı takdirde işçinin eline geçen net ücret 250 lira artacak, işverenin maliyeti de 5 bin 649 lira olacak. Böylece, işçinin eline geçen net ücret yüzde 42 oranında artarken, işverenin maliyetindeki artış yüzde 34 olacak.

AGİ ücretleri

2021 yılında uygulanan AGİ ücretleri ise şu şekilde;

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

Yıllara göre asgari ücret zammı