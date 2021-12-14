2022 AGİ evli 1 çocuklu asgari geçim indirimi ne kadar? Asgari ücret 2022 zammı AGİ dahil

Asgari Ücret 2022 zammı için geri sayım başladı. Asgari ücret zam oranı neticesinde 2022 AGİ ücretlerine de yukarı çekecek. Asgari geçim indirim ayni AGİ maaşı devlet tarafından tüm çalışanlara ödendiği için asgari geçim indiriminin ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki, AGİ 2022 ne kadar olur, AGİ dahil asgari ücret 2022 yılında kaç TL olacak?

2022 AGİ belli oldu mu?

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde dördüncü toplantıya geçildi. İlk toplantıda yol haritası belirlenmiş, ikinci toplantıda karşılıklı beklentiler açıklanmış ve üçüncü toplantıda ise ilk kez rakamlar telaffuz edilmişti.

AGİ 2022’de ne kadar olacağı asgari ücrete yapılan zam ile belli olacak. Asgari ücret için ise 1 Aralık tarihinde başlayan toplantılar, 7 ve 9 Aralık tarihlerinde olmak üzere 3 defa yapıldı. 4’üncü ve son toplantının ise bu hafta içinde yapılması bekleniyor. Bununla birlikte uzmanlar asgari ücrete yüzde 30 oranında bir zam yapılması durumunda en düşük AGİ’nin de 348 TL olacağı yönünde tahminde bulunuyor.

AGİ 2022 ne kadar? AGİ dahil asgari ücret 2022 kaç TL?

2022 AGİ evli 1 çocuklu, 2022 AGİ evli 2 çocuklu, 2022 AGİ evli 3 çocuklu, 2022 AGİ evli 4 çocuklu, 2022 AGİ evli eşi çalışan 1 çocuklu, 2022 AGİ evli eşi çalışan 2 çocuklu, 2022 AGİ evli eşi çalışan 3 çocuklu, 2022 AGİ evli eşi çalışmayan 1 çocuklu, 2022 AGİ evli eşi çalışmayan 2 çocuklu, 2022 AG, İ evli eşi çalışmayan 3 çocuklu, 2022 AGİ evli eşi çalışmayan 4 çocuklu çalışanın AGİ'si ne kadar olur? Asgari ücret görüşmelerinin sonunda yapılacak zam oranı yüzde 30 olursa çalışanları alacağı AGİ şu şekilde olacak…

Bekâr bir işçi için asgari geçim indirimi 268 TL’den 348.80 TL’ye

Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz için 322 TL’den 419 TL’ye,

Evli eşi çalışmayan bir çocukluda 362 TL’den 471 TL’ye çıkacak.

Evli eşi çalışmayan, 2 çocukluda 402 TL’den 523 TL’ye,

Evli eşi çalışmayan, üç çocukta 456 TL’den 592 TL’ye,

Evli eşi çalışmayan, dört ve beş çocukta 456 TL’den 593 TL’ye, yükselecek.

2021 AGİ tutarları

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL