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Ekonomi 2022, 2021’den iyi geçecek
Ekonomi

2022, 2021’den iyi geçecek

Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, inşaat sektörü adına 2022’nin 2021’den daha verimli geçeceğini ifade etti. Demir, konut fiyatlarının ise artmaya devam edeceğini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 13:16:00 -
2022, 2021’den iyi geçecek

 Buğra Kardan 

İnşaat sektörü temsilcilerinden Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, önemli açıklamalar yaptı. Demir’in açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

Sektör güçlenecek

l Faiz oranı bu sene değil de 2022’nin ilk çeyreğinde geriye gelecektir ve sektör daha da dinamik hale gelecektir, güçlenecektir.

l Şu anda elinde para bulunan, faiz oranı yüksek olduğu için bankaya yöneliyor. Doğal olarak faizin getirisinin, giderinin yüksekliği sektörü bir miktar etkiliyor.

l Yabancı yatırımcıya konut satmaya devam ediyoruz. Ülkemize daha çok yatırımcı (Kuveytli, Dubaili) çekmeye odaklanmalıyız.

l Kanım o ki faiz oranı düştüğü takdirde 2022, 2021’den daha iyi geçecek.

l Önümüzdeki senelerde konut fiyatlarında gevşeme değil, artış olacaktır. Malum, inşaat malzemelerine zam üstüne zam geliyor. İnşaat malzemeleri her ay enflasyonun üzerinde artıyor.

l Türkiye’de yüzde 40-50 kat karşılığı projelerde zamlarla da mücadele ettiğinizde maliyetler kurtarmıyor.

l Bu dönemde konut üretip satmak kolay değil. Şu da muhakkak ki maliyetlerin altında, zararına satış yapamayız.

l Konut üretimi durdu. Kiralar aldı başını gidiyor. 1+1 ve 2+1 dairelerin kiraları bile 5-6 bin liradan başlıyor. Konut üretiminde ibre aşağıya döndüğünden, ruhsat alımları azaldığından sektör temsilcileri bekle gör moduna geçtiğinden fiyatlar artacaktır.

Başarılı grafik

l Biz Avrupa’da, Almanya ve Ukrayna’da da üretim yapıyoruz. Oralarda konuttan ayrı olarak otopark ve sosyal alanı satıyoruz. Ülkemizde ise otopark ve sosyal alanı konuta dahil ederek satıyoruz. Onun için konutlar pahalı.  Bu konuya da dikkat çekmekte fayda var.

l Grup olarak ülkemize güveniyoruz, yeni yatırımlar yapmayı planlıyoruz.

l Ukrayna ve Almanya’da başarılı bir grafik ortaya koyuyoruz. Kenya’yla da ilgileniyoruz.
Yeni Akit Gazetesi

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