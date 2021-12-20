2021’e İmam Hatip damgası

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2021 yılı İmam Hatip Okulları için her alanda büyük başarıların elde edildiği bir dönem olarak tarihe geçti. 2021 yılı içerisinde, akademik alandaki başarılar, sınav başarıları, teknolojik atılım hamleleri, spor ve sanat dallarında ve daha birçok alanda birincilikler peşi sıra geldi. Proje okullardaki 9 bin hafız göğsümüzü kabartırken, YKS 2021’de, ilk yüzde 41 İmam Hatipli öğrenci yer aldı. İmam Hatipli öğrencilerin yazdığı bilimsel makaleler NASA’da birincilik elde ederken, Teknofest’te de 17 birinciliği imam hatipliler kazandı. Katar’da düzenlenen Arapça yarışmasında 37 ülke arasında birinciliği göğüsleyen imam hatipliler, Bulgaristan ve Bosna’da düzenlenen spor müsabakalarında da ülkemize altın madalyayla döndü. Görme engelliler için kabartmalı masal kitapları hazırlayan imam hatip öğrencileri sosyal sorumlulukta da örnek bir tavır sergilemiş oldu.

9 bin genç hafız çıkardı

Bir dönem kapılarına kilit vurulmak istenen ve kat sayı zulmüyle büyük bir ayrımcılığa maruz bırakılan imam hatip okulları, Erdoğan’ın bütün bu zulümleri sona erdirmesinin ardından şahlanış dönemine girdi. Eski Türkiye artıkları, evlatlarımız arasında ayrımcılık yapmaya çalışıp İmam Hatip Okulları’nda okuyan evlatlarımızı yıpratmaya çalışsa da başarılı olamıyor. ÖNDER’in hazırladığı 2021 İmam Hatip başarı tablosu, Türkiye için bir sevinç kaynağı oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın birlikte sürdürdüğü “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi”, meyvelerini vermeye başladı. Hafızlık projesi uygulanan okullarda bu yıl itibarıyla 9 bin 43 öğrenci hafızlık eğitimine devam ederken, 2 bin 611 genç eğitimlerini tamamlayarak icazetlerini aldı. İmam Hatip Okulları, Teknofest 2021’e 300’ün üzerinde projeyle başvuru yaptı. 93 proje finallerde yarıştı, 17 takım ilk üçe girdi ve özel ödüllerin sahibi oldu. 4 takım birincilik ödülüne layık görülürken, 6 takım ikincilikle ödüllendirildi. 3 takım ise Türkiye üçüncüsü oldu.

NASA, İmam Hatiplileri ödüllendirdi

İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Esma İclal Top ve Semanur Kılıç, yazdıkları makale ile NASA’da gündem oldu. Bir Günlük Bilim İnsanı başlıklı makale yarışmasında birinci olan gençlerin yazısı, kurumun web sayfasında yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü öncülüğünce yapılan çalışmada, 3 bine yakın İmam Hatip Okulunda 20 bin okuma halkası kuruldu. 200 bin genç kitapları okudu, yüz yüze ve dijital platformlarda müzakere etti. YKS 2021 de, İmam Hatipli gençler, 42 derece ile ilk 100’ün içerisinde yer aldı. İlk binde ise 387 dereceyle varlık gösterdi. Beyoğu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Katar Foundation tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Arapça Münazara Yarışmasında Türkiye’yi temsil etti. Anadili Arapça Olmayan Ülkeler kategorisinde yarışan gençlerimiz, 39 rakip takımı eleyerek birinci oldu.

Sosyal sorumluluk ve spor

Batman Ahmedi Hani Anadolu İmam Hatip Lisesinden Furkan Acar ve Muhammed Yükselten, danışman öğretmenleri Zeynep Aslan öncülüğünde, Hayalimdeki Masallara Dokun projesiyle görme engelliler için kabartmalı masal kitapları hazırladı. TÜBİTAK yarışmalarına da katılan iki arkadaş, Türkiye ikinciliği elde etti. Afyonkarahisar Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de deprem anında işitme engellilerin hayatını kurtaracak bir çalışmaya imza attı. Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ömer Faruk Dayıoğlu, Saraybosna’da düzenlenen tekvando şampiyonasında birincilik elde etti. Samandıra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hayrunnisa Gürbüz, Bulgaristan’da düzenlenen 3. Multi European Games Turnuvası’nda altın madalyanın sahibi oldu.