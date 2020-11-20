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Aktüel 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
Aktüel

2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 10:11:46 -
2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

TBMM (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan komisyonda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bütçesi de ele alınacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlığının bütçesinin sunumuna başladı.

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