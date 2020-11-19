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Aktüel 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Aktüel

2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 10:10:07 -
2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan komisyonda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yanı sıra Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün bütçeleri ele alınacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlığının bütçesinin sunumunu yapıyor.

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