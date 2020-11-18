2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) - AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, "Salgın sürecinde 82 milyon vatandaşımıza ve misafirlerimize sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz ve daha kaliteli sağlık hizmeti verilmesi, sağlıkta nereden nereye geldiğimizi görmek açısından çok önemli bir testtir." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Sağlık Bakanlığının 2021 yılı bütçesine ilişkin görüşlerini dile getirdi.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, sağlığın çok pahalı ve sürekli yeni teknoloji gerektiren bir alan olduğunu belirterek, ülke olarak bu alanda dışa bağımlı olunduğunu söyledi. Kuşoğlu, bu konuda sürekli yatırım yapılması gerektiğini ifade etti.

Hastanelerin devlet bütçesinden yapılmasının daha hızlı ve daha ucuz olduğunu savunan Kuşoğlu, Sayıştay'ın raporunda, hastanelere bütçe imkanlarıyla yatırım yapılmasının mali ve bürokratik birçok avantaj sağladığının belirtildiğini aktardı.

Pandemiyle mücadelede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başlangıçta bir devlet adamı gibi hareket ettiğini söyleyen Kuşoğlu, "Son zamanlarda rakamlara güvenilmemesi büyük bir sıkıntı yaratıyor. Bu rakamların doğru olması lazım. Nasıl doktora güvenilmesi gerekiyorsa aynı şekilde Sağlık Bakanlığına da güvenilmesi gerekiyor. Herkesin bu rakamlara inanması lazım. Ben, doğru rakamlar açıklanırsa toplumun daha duyarlı olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu. Kuşoğlu, tedbirlerin gerekçeleriyle anlatılması gerektiğini de dile getirdi.

İlacın millileşmekten ziyade yabancılaştığını savunan Kuşoğlu, özellikle kanser ilaçlarına ulaşmada sıkıntılar yaşandığını ifade etti.

- "Eşit, parasız sağlık"

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, hastanın "müşteri", sağlığın "ticari bir meta" olarak görüldüğünü iddia ederek, bir virüsün sağlığın evrensel, eşit, adil ve parasız olması gerektiğini gösterdiğini söyledi.

"Devletlerin öncelikli görevi insan sağlığını korumaktır." diyen Eksik, bütçenin dörtte üçünün tedavi edici sağlık hizmetlerine ayrıldığını kaydetti.

Pandemiyle mücadele konusunda da sürü bağışıklığı sisteminin esas alındığını ileri süren Eksik, "Bu koronavirüs pandemisinden ders çıkarılmalı. Adil, eşit, parasız sağlık hizmeti her bireye sağlanmalı, anayasal güvence altına alınmalı. Aynı zamanda özel sağlık sisteminden vazgeçilmeli. Bunlar sağlığın evrenselliğine aykırı." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "Pandemi konusunda sizler başarısız oldunuz. Doktorlarımız, sağlık emekçilerimiz başarılı oldu." diyen Eksik, yapılan hataların insanların sağlığına, hayatına mal olduğunu öne sürdü.

Eksik, Bilim Kurulu kararlarının öncelikle kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini belirterek, aksi halde doğru kararlar alınamayacağını savundu.

Pandemiden dersler çıkarılması ve yanlış politikalardan vazgeçilmesi gerektiğini söyleyen Eksik, salgın tedbirlerinin herkes için geçerli olmasını istedi.

Şehir hastanelerinin kamulaştırılması gerektiği görüşünü dile getiren Eksik, buraların kamuyu zarara uğrattığını iddia etti.

- "Türkiye salgınla mücadelede pek çok ülkeden ayrıştı"

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete uygun şekilde organize edilmesi, finansmanın sağlanması ve sunulmasının devletin sorumluluğunda olduğuna işaret ederek, sağlık politikalarındaki önceliklerin yıllar itibariyle değişiklik gösterdiğini belirtti.

Aksu, fiziki ve teknolojik alt yapı, insan kaynağı, hizmete erişim ve hizmet kalitesinde sağlanan iyileşmeler neticesinde sağlık hizmeti sunumunda ve halk sağlığının korunmasında önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurguladı.

Pandemiyle birlikte güçlü devlet olgusunun da gündemde daha fazla yer edindiğini ifade eden Aksu, "Toplumsal dayanışmanın, insan sağlığı ve güvenliğine yapılan yatırımların öneminin ortaya çıktığı bu süreçte Türkiye, sağlık alt yapısı, sosyal güvenlik sistemi, fiziki ve beşeri kapasitesi, etkili yönetim şekli, sevk ve idare yeteneği, insan merkezli medeniyet tasavvuru ve buna uygun politikaları ile dünyada bu sürecin öne çıkan ülkelerinden biri oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, Kovid-19'a karşı ilk önlem alan ülkelerden biri olduğunu belirten Aksu, "Türkiye, hastalık ortaya çıkar çıkmaz engelleyici tedbirleri sıkı bir şekilde almaya dikkat ve özen göstermiştir." dedi.

Aksu, Sağlık Bakanlığının da süreci etkin bir şekilde yönettiğini dile getirerek, Türkiye'nin salgınla mücadele performansında pek çok ülkeden ayrıştığını vurguladı.

Sağlık çalışanlarına karşı şiddetin tamamen ortadan kalkması gerektiğini söyleyen Aksu, saldırgan kim olursa olsun en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Aksu, sağlık çalışanlarının mali ve sosyal haklarında iyileştirme yapılması, atama bekleyen sağlık ve yardımcı sağlık personelinin beklentilerinin karşılanması, özel sektörde çalışan personelin bakanlık bünyesine geçme taleplerinin dikkate alınması, kamu dışı aile sağlığı çalışanlarının izin, yer değiştirme, tazminat ve benzeri haklarının iyileştirilmesi talebinde bulundu.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Türkiye'nin sağlığa, OECD ülkelerinin üçte biri kadar para ayırdığını söyledi.

Kamu-özel iş birliği ile hastane yapımından vazgeçilmesi gerektiğini, bu işletmelerin cazip ve ekonomik olmadığını savunan Kabukcuoğlu, "Şehir hastaneleri ülkenin kamburudur. 25 yıl süreyle bizden sonraki nesilleri borca sokan bir yatırım kabul edilemez." diye konuştu.

Kabukcuoğlu, 12 şehir hastanesi hizmete girerken 30 devlet hastanesinin kapatıldığına dikkati çekerek, "şehir hastaneleri çalışsın diye devlet hastaneleri kapatılıyor" şeklinde bir intiba uyandığını söyledi.

Hükümetin pandemiye gereken önemi vermesi gerektiğini ifade eden Kabukcuoğlu, Kovid-19'un da meslek hastalığı sayılmasını istedi.

- "Sağlıkta memnuniyet oranı yüzde 70'lere tırmandı"

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, 2019'da Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan Kovid-19 sonucu Türkiye'de 417 binden fazla kişinin hastalandığını, 11 binden fazla kişinin vefat ettiğini aktardı.

Salgın nedeniyle hem dünyanın hem de Türkiye'nin tecrübe sahibi olduğunu belirten Güneş, ekonomik anlamda güçlü ve kişi başı sağlık harcamaları Türkiye'nin 3-4 katı olan ABD, İtalya, İspanya, İngiltere gibi ülkelerin vatandaşlarına ya yeterli sağlık hizmeti veremediğini ya da pahalıya sağlık hizmeti sağlandığını kaydetti.

"2002 yılında iktidara geldiğimiz günden beri sağlık alanında pek çok değişim ve dönüşüm yaşandığını, pek çok yenilik yapıldığını, sağlık alanında verdiğimiz hizmetlerin önceki yıllara göre daha iyi olduğunu hep iddia edegeldik." diyen Güneş, pandemi sürecinin Türkiye'nin sağlık alanında verdiği hizmeti diğer ülkelerle kıyaslama fırsatı yarattığını söyledi. Güneş, şöyle konuştu:

"Bu salgın sürecinde 82 milyon vatandaşımıza ve misafirlerimize sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz ve daha kaliteli sağlık hizmeti verilmesi, sağlıkta nereden nereye geldiğimizi görmek açısından çok önemli bir testtir. Bundan 20-30 yıl önce vatandaşlarımız hastalandığında, ekonomik durumu iyi olanlar yukarıda saydığımız ülkelerde olmayı isterken bu salgın sürecinde aşağı yukarı 115 ülkeden 70 bin vatandaşımız ülkemize gelmek istemiştir ve Türkiye Cumhuriyeti bu kişileri ülkemize getirmiştir. AK Parti iktidarında pek çok alanda olduğu gibi sağlık alanında da zihniyet ve yönetim değişikliğine gidilmiştir."

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Güneş, "Sağlıkta memnuniyet oranı iktidara geldiğimiz dönemde yüzde 39,5 iken bugün bu oran aşağı yukarı yüzde 70'ler tırmanmıştır." dedi.

Depreme dayanıklılık noktasında hastane binalarının yenilenmesi gerekliliğini dile getiren Güneş, muhalefet partilerinin şehir hastaneleri eleştirilerine tepki gösterdi.

Güneş, Sağlık Bakanlığı'nın da Kovid-19 salgını sürecinde ciddi tedbirler aldığını vurgulayarak, Bakan Koca'ya yönelik "Arkadaşlar kıskandıkları için midir, yoksa dünyayı bilmedikleri için midir bilmiyorum ama şu salgın sürecinde dünyaya örnek bir tedbir aldınız." dedi.



