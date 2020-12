2021 Yılı Bütçesi görüşmelerinde son gün

TBMM (AA) - HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, insanların yastığa rahatça baş koyamadığını iddia ederek, "Mutfakta tuz, tencerede soğan, sofrada ekmek, ev içinde huzurun tükendiği bir çöküş yaşıyoruz." dedi.

Beştaş, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin son gün görüşmelerinde, HDP Grubu adına yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin otoriter bir yönetim sistemi olduğunu ve bu sistemin Türkiye halklarına dayatıldığını iddia etti.

Bu sistemin halkı siyasi ve ekonomik anlamda süreklileşmiş krizlere, vesayet kurumlarına ve siyasi etikten yoksun politika anlayışına mahkum ettiğini savunan Beştaş, sistemin saraydakilere çoklu maaş sistemi, yandaşa ısmarlama ihale düzeni, halka ise istibdat rejimi, yoksulluk, işsizlik, baskı ve sefalet getirdiğini ileri sürdü.

Ekonomik krizin inkar edilemeyecek bir noktaya geldiğini savunan Beştaş, her geçen gün işsizlik, yoksulluk ve borçların büyüdüğünü ve insanların "iş, aş" diyerek intihar ettiğini ileri sürdü.

Beştaş, Türkiye'deki insanların başlarını rahat şekilde yastığa koyduğu tek oda kalmadığını ileri sürerek, "Mutfakta tuz, tencerede soğan, sofrada ekmek, ev içinde huzurun tükendiği bir çöküş yaşıyoruz." diye konuştu.

Rant ve sermaye için buhar edilen her kuruşun hesabını soracaklarını söyleyen Beştaş, rantçı, işçi düşmanı, faizci ekonomi anlayışını ortadan kaldıracaklarını ve ekonomik sistemi komple yapılandıracaklarını öne sürdü.



Beştaş, 2002'den beri 110 milyar liranın üzerinde özelleştirme yapıldığını iddia ederek, şöyle konuştu:

"Bu memleketin 80 yılda sattığının 55 katını 18 yılda tek başınıza sattınız. Elde pek bir şey kalmayınca emlakçı olup arsa satmaya başladınız. AKP-MHP ittifakı artık bir emlak anonim şirketidir. Bu şirketin yeni mesleği de aynı zamanda defineciliktir. Türkiye'nin 766 bölgesinde maden ihalesi açarak her yerini kazıdınız ya sizden ala defineci mi olur? Bu yeni meslekleriniz sizi kurtaramayacak. Artık kendi siyasi hayatınızın mezar kazıcısı durumundasınız. Bu bütçe de sizin taziyenizdir."

- "Kadın istihdamı yüzde 25'e geriledi"

Hakın açlıkla, emekçilerin yasaklarla, gençlerin baskılarla terbiye edilmeye çalışıldığını, en çok da kadınların hedef alındığını ileri süren Beştaş, en az 20 milyon kadının çalışma yaşamının dışında tutulduğunu ve Türkiye'de kadın istihdamının yüzde 25'e gerilediğini iddia etti.

İstanbul Sözleşmesi ve eş başkanlık sisteminin kadınların temel kazanımlarından ikisi olduğunu öne süren Beştaş, eş başkanlık sistemi bütün partilerde hayata geçerse kadınların politika yapım sürecine aktif şekilde dahil olacağını iddia etti. Beştaş, "İşte HDP eş başkanlığı tam da bu amaçla hayata geçirmiştir." diye konuştu.

Bütçe görüşmelerinde partileri adına 435 dakika sadece kadın milletvekillerinin konuştuğunu ileri süren Beştaş, diğer partilere göre açık ara öncü olduklarını söyledi.

- "Tek bir harfi dahi değiştirilmedi"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da bütçe görüşmelerinin gerçekleştiği 1 ay boyunca, Genel Kurul ve Plan Bütçe Komisyonu'nda muhalefet partilerinin temsilcilerinin 100 saate yakın söz aldığını ifade ederek, "Muhalefet temsilcileri 100 saat boyunca 2021 bütçesinin sarayın bütçesi olduğunu, halkın bütçesi olmadığını, halkın cebinden alınanların yandaşın cebine konulduğunu anlattı ama anlamak istemediniz." dedi.

Topluma sırt dönüldüğünü öne süren Oluç, muhalefetin zerre kadar dikkate alınmadığını, bütçenin tek bir harfinin dahi değiştirilmediğini iddia etti.

Demokrasilerde kabul edilmesi mümkün olmayan bir yönetim biçimi ve anlayışı ile karşı karşıya olunduğunu öne süren Oluç, demokrasi anlayışının devre dışı bırakıldığı ve yetkinin tek bir kişinin elinde toplandığı otoriter bir rejim inşa edildiğini savundu. Oluç, "İktidarın yenileşme ve demokratikleşme adına ülkeye faydası olacak bir adım atma kabiliyeti maalesef kalmamıştır" dedi.

Türkiye'nin yatırım değil yaptırımlarla konuşulan bir ülke haline getirildiğini öne süren Oluç, "Bir aydır konuştuğumuz iktidar ve yandaşlarının bütçesinde halkın önüne yalandan bir sofra seriyorsunuz. Bu sofradan demokrasiyi, eşit ve özgür yurttaşlık hakkını, toplumsal adaleti ve eşitliği kaldırıyorsunuz. Sofraya açlık, yoksulluk, adaletsizlik, talan ve yalanı bırakıp 'hadi size afiyet olsun' diyorsunuz. Bu sofrada partimize bırakılan tek şey ise baskı, yok etme politikasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Çoğulcu, demokratik, eşitlikçi, özgürlükçü bir anayasanın ülkedeki kilitlenmeyi açacak en önemli anahtar olduğunu iddia eden Oluç, 1921 Anayasası'nın 100. yılında yeni bir anayasayla yeni bir toplumsal sözleşmeyle ülkeyi tüm krizlerden çıkarmanın hep birlikte tartışılması gerektiğini söyledi.

- "PKK'ya da itiraz etmeniz gerekir"

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, HDP adına yapılan konuşmaları dinlediklerini belirterek, demokrasi, özgürlükler ve haklardan bahsedildiğini ama bu kavramlara yönelik en büyük tehdidin terör örgütü olduğunu ıskalayan bir dil kullanıldığını söyledi. Bostancı, şöyle konuştu:

"Demokrasi, özgürlükler ve haklar gibi çok önemli, insani, demokratik siyasetin olmazsa olmaz değerlerinin yanındaysanız çok açık bir biçimde bu değerlerin en büyük düşmanı olan teröre, her türlü teröre, terör örgütlerine ve 36 yıldır Türkiye'yi bu şekilde, demokratik ortamı her bakımdan tehdit eden PKK'ya her bakımdan itiraz etmeniz gerekir. Ama HDP'den biz bir kez bile o kadar çok söz ettikleri demokrasi, özgürlükler, halklar adına, bu değerleri savunmak adına teröre itiraz ettiklerini görmedik. Her zaman hedefte devlet, devletin terör örgütüyle mücadelesi var. Şunu bile diyemediler; 'Devletlerin terörle mücadelesi haklıdır ve meşrudur. Bu mücadeleyi verirken hukuk temelinde kalmak gerekir, biz devletin şehirlerde bombalar patlatan, askerleri, öğretmenleri, hemşire ve doktorları şehit eden PKK ile mücadelesini bütün devletler gibi haklı ve yerinde görürüz. Ama bu mücadele yürütülürken şu tür problemler var' denilse. Ben derim ki 'HDP, demokrasi, özgürlükler ve haklar adına ilkeli bir duruş sergiliyor'. Bunu göremedik."

Bostancı, AK Parti'nin 18 yıldır Türkiye'nin modernleşmesi ve şehirleşmesi bakımından önemli hizmetler yaptığını vurgulayarak, bütün kadınların toplumsal ve ekonomik şartlarının da ilerletildiğini söyledi.

Çocukları dağa kaçırılan annelerden, kaçırılan kız çocuklarından, köylerde terör örgütünce öldürülen, şehit olan kadınlardan bahsedilmediğini ifade eden Bostancı, kadınlardan söz edilecekse hepsini kucaklayan bir dil kullanılması gerektiğini bildirdi.

HDP'lilerin sürekli halk adına konuştuklarını söylediklerini belirten Bostancı, "Halkın gerçekliği, sokağa çıktınızda bu ülkedeki halkın gerçekliği 18 yıldır AK Parti'yi iktidar yapan halkın gerçekliğidir ve Sayın Erdoğan'ı bugün cumhurbaşkanı yapan halkın gerçekliğidir. Eleştirebilirsiniz ama dikkatli bir üslubunuz olacak. Çünkü ona göstereceğiniz saygı halka saygıdır." diye konuştu.

Bostancı, içişleri bakanlarının HDP'nin öfkesinin muhatabı olduğunu ancak en çok eleştirinin Süleyman Soylu'ya yapıldığını belirterek, "Halkın arasına çıkın. Göreceksiniz ki sizin bu eleştirileriniz onun göğsünde halk nezdinde şeref nişanesi olarak görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Oluç ise HDP'nin toplumsal müzakere, toplumsal uzlaşma ve toplumsal barış konusundaki tutumunun süregelen bir tutum olduğunu öne sürerek, sorunları diyalogla çözme anlayışından taviz vermeyeceklerini söyledi.

Kendi üslupları, politikaları olduğunu belirten Oluç, "Sizin kullandığınız kavramlarla meseleleri tartışmak zorunda değiliz." karşılığını verdi.