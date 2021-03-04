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Aktüel 2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ 2021 sınavı ertelenecek mi?
Aktüel

2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ 2021 sınavı ertelenecek mi?

2021 MSÜ başvuruları 27 Ocak-23 Şubat tarihleri arasında yapıldı. MSÜ geç başvuruları ise 3 Mart 2021 tarihinde alındı. Milli Savunma Üniversitesi sınavına girecek öğrenciler, korona salgını nedeniyle 2021 MSÜ sınavının ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyor? Peki MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ 2021 sınavı ertelenecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-03-04 11:35:00 - 2021-03-04 11:36:06
2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ 2021 sınavı ertelenecek mi?

MSÜ, Milli Savunma Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan protokol çerçevesinde, askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacına ÖSYM tarafından yapılan sınavdır.yönelik sınavdır. 2021 MSÜ aday belirleme sınavına katılmak isteyen ancak 27 Ocak - 23 Şubat 2021 tarihlerinde başvurusunu tamamlayamamış olan adaylar 3 Mart 2021 (bugün) geç başvurularını tamamladı. 

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Kontrollü olarak normalleşme döneminin fiilen başladığını belirten Bakan Koca, tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sonrası iller dört kategoriye ayrılarak risk haritası oluşturulmuştu. İllerin risk durumlarına göre, kontrollü normalleşme başlamıştı.

2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

2021 MSÜ 4 Nisan 2021 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak. 2021 MSÜ sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. MSÜ sınavının ertelenip ertelenmeyeceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

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