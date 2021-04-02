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Aktüel 2021 MEB EKYS sonuç ÖSYM | MEB EKSY kaç yıl geçerli olacak?
Aktüel

2021 MEB EKYS sonuç ÖSYM | MEB EKSY kaç yıl geçerli olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 14 Mart 2021'de yapılan Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS) sonuçları açıklandı. Peki, MEB EKYS sonuçları nasıl öğrenilir? EKYS nedir? EKSY kaç yıl geçerli?

Yeniakit Publisher
2021-04-02 17:33:00 - 2021-04-02 17:33:45
2021 MEB EKYS sonuç ÖSYM | MEB EKSY kaç yıl geçerli olacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer  alan duyuruya göre, 14 Mart 2021'de uygulanan 2021-MEB-EKYS'ye ait değerlendirme  işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr"  internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM Aday  İşlemleri Sistemi mobil uygulaması üzerinden öğrenebilecek. Öte yandan, adaylar 2021-MEB-EKYS cevap anahtarlarına da  "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday  şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.

 

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