Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 'Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'ne göre en düşük motorlu taşıt vergisi 109 TL, en yüksek motorlu taşıt vergisi (MTV) ise 50 bin 107 TL olarak uygulanacak. Açıklanan tebliğe göre motor hacmi 1300 cm3 ve aşağısı olan araçlarda en düşük MTV 109, en yüksek MTV ise 1.261 TL olacak. Hacmi 1301 ile 1600 cm3 arasında olan araçlar için ise en düşük MTV 216 TL, en yüksek ise 2 bin 197 TL oldu. 1601 ile 1800 cm3 hacmi olan araçlarda MTV 387 TL ile 3 bin 881 TL arasında değişti. Peki 2021 araç muayene ücreti ne kadar? 2021 araç muayene fiyat listesi.

Araç muayene fiyatları

Araç muayenesi kaç TL? Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet, Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork, Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tankermuayene ücretleri 2021 yılı için değişip değişmediği merak ediliyor.

Her yıl düzenlenen araç muayene ücretlerinde 2021 yılı için %9,11 oranında bir artış olması tahmin ediliyor. Bu fiyat artışıyla birlikte araç muayene ücreti 2021 fiyatları şu şekilde güncelleniyor:

Traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet ve motorlu bisiklet: 190,54 TL (2020 yılı fiyatı: 174,64 TL) ,

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork: 373,37 TL (2020 yılı fiyatı: 342,20 TL),

Otobüs, kamyon, çekici ve tanker: 504,69 TL (2020 yılı fiyatı: 462,56 TL).

En merak edilen konulardan birinin de egzoz muayene ücreti olduğunu biliyoruz. 2020 yılında 80 TL olan egzoz muayene bedelinin 2021 yılında 87,28 TL olması beklenmete.

Araç muayenesi ne zaman yaptırılır?

Araç sahipleri, aynen insanlarda olduğu gibi belirli zaman dilimlerinde hastaneye gidip vücudunda hangi hastalıklarının olup olmadığının muayenesini yaptırır. Araçlar da tıpkı insanlar gibi belirli aralıklarla tedaviye ihtiyaç duyarlar. Bunun için araç muayeneleri de kaçınılmaz olur. Peki araç muayenesi ne zaman yaptırılır?

Otomobil ve her türlü römorkları: İlk 3 yaş sonrası her 2 yılda bir

Lastik tekerlekli traktör: İlk 3 yaş sonrası her 3 yılda bir

Diğer motorlu araçlar (taksi, kamyon, otobüs vb) ve her türlü römorkları: 1 yaş sonrasında her yıl

İki ve üç tekerlekli araçlar ve her türlü römorkları: İlk 3 yaş sonrası her 2 yılda bir.

Araç muayene ücreti nasıl ödenir?

Araç muayene ödemeleri nakit olarak kabul edilmektedir. Yukarıda kategorileri belirtilmiş araç sınıfları dışında kalan taşıtların, hangi kategoriden ücretlendirilecekleri T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenir. 2918 sayılı "Karayolları Trafik Kanunu"nun 35. maddesi uyarınca, muayene süresi geçirilen her araçtan, gecikilen her ay için muayene ücreti %5 oranında fazla bedel ile tahsil edilir. Fiyatlara KDV dahildir. Muayene raporu sonucuna göre "Ağır Kusurlu" veya "Emniyetsiz" olduğu belirlenen araçların muayeneleri onaylanmaz.Sabit muayene istasyonlarında muayeneleri onaylanmayan araçlar muayene tekrarını, muayenenin yapıldığı aynı istasyonda veya aynı ildeki diğer tüm sabit muayene istasyonlarında,

Gezici muayene istasyonlarında muayeneleri onaylanmayan araçlar muayene tekrarını aynı gezici muayene istasyonunda veya aynı ildeki sabit araç muayene istasyonlarında, Gezici traktör muayene istasyonunda veya gezici muayene istasyonunda muayeneleri onaylanmayan traktör cinsi araçlar ise, muayene tekrarını aynı ildeki sabit araç muayene istasyonlarında, gezici muayene istasyonlarında veya gezici traktör muayene istasyonlarında, bir ay içerisinde ücretsiz yaptırabilirler. Muayene tekrarı yapılmış olan veya bir aylık süre içinde muayene tekrarına gelmeyen araçlardan muayene ücreti tam olarak alınır.

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