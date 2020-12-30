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Teknoloji 2020’de okuma alışkanlıkları dijitalleşti
Teknoloji

2020’de okuma alışkanlıkları dijitalleşti

Türk Telekom’un dijital medya platformu e-dergi, okuyucuların 2020 yılı tercihlerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 11:00:00 -
2020’de okuma alışkanlıkları dijitalleşti

Platformun verilerine göre, hobi, bilim ve yemek gibi çeşitli içeriklerin yer aldığı “özel ilgi” kategorisindeki dergiler, okuyuculardan en çok talep gören yayınlar oldu. Onu sırasıyla teknoloji ile kadın ve moda kategorileri takip etti. e-dergi kullanıcıları, en fazla nisan ve mayıs aylarında yayınlara ilgi gösterdi. Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu, “İnternet erişiminin olmadığı yerlerde çevrim dışı okuma imkanı sağlayan e-dergi platformu, okuma alışkanlıklarımızı da dijitalleştiriyor. Onlarca farklı türde yayının bulunduğu e-dergi uygulamasına tüm operatör müşterileri ücretsiz üye olabiliyor” dedi. e-dergi kullanıcıları, isterlerse okuma alışkanlıklarıyla ilgili trendleri sosyal medyada takipçileriyle paylaşabiliyor. e-dergi uygulaması, favoriye alma özelliğiyle sevilen dergilere kolayca erişim imkanı sağlarken, hızlı içerik indirme deneyimi yaşatıyor. Kullanıcılar, “Okumaya Devam Et” özelliği ile diledikleri zaman içerikleri kaldıkları yerden okumaya devam edebiliyor.

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