2020/1. Dönem bekçi sınav yerleri açıklandı mı? Bekçi sınav giriş belgesi

2020/1. Dönem bekçilik sınavına girecek adayların sınav giriş belgesi alması gerekiyor. Peki Bekçilik sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? Bekçilik sınavı ne zaman? 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavı 16 Ocak 2021 Cumartesi günü, saat 14.00'da merkezi İstanbul olarak gerçekleştirilecektir.

Bekçilik sınav giriş belgesi sorgulama

Bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır? Bekçilik sınav giriş yerleri belgesi henüz erişime açılmadı. Adaylar sınav giriş belgelerini 07 Ocak 2021 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlı resmi internet adresinden alabileceklerdir.

Bekçilik sınavı nasıl yapılacak?

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına, şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar alınacaktır.

Bekçilik sınav konuları neler?

Bekçilik sınavında hangi konulardan ne kadar soru çıkıyor?

Türkçe ( Ortaöğretim düzeyi )20

Sosyal Bilgiler ( İlköğretim düzeyi )15

Fen Bilgisi ( İlköğretim düzeyi )15

Hayat Bilgisi ( İlköğretim düzeyi )15

Matematik ( Ortaöğretim düzeyi)15

Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi) 20