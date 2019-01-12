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2020 yılında göklerde! Dünyanın en hızlısı olacak

İngiltere merkezli bir havacılık, mühendislik ve savunma şirketi Rolls-Royce, dünyanın en hızlı ve tamamen elektrikle çalışan uçağını üretmeye hazırlanıyor. Saatte 480 km’nin üzerinde hız yapması beklenen Rolls Royce'un uçağı 2020 yılında göklerde olacak

12 Ocak 2019 Cumartesi 17:25
2020 yılında göklerde! Dünyanın en hızlısı olacak

Rolls-Royce bünyesindeki mühendisler, tasarımcılar ve veri uzmanlarından oluşan bir ekibin yüksek performanslı bir elektrikli uçak üzerinde çalıştığı açıklandı. 2020 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanan uçağın saatte 480 km hıza ulaşması ve dünyanın en hızlı elektrikli uçağı olarak tarihe geçmesi bekleniyor.

Önceki rekor, Siemens tarafından 2017 yılında saatte 338 kilometreyle kırılmıştı.

Elektrikli araçlarda lider olma hedefindeki şirket üçüncü dalga havacılıkt faaliyetleri kapsamında Uçuş Elektrifikasyonunu Hızlandırma (ACCEL) ismiyle bir program başlattı.

Elektrikli motor ve kumanda üreticisi YASA ve havacılık girişimi Electroflight da dahil olmak üzere birçok kuruluşun bir araya geldiği ACCEL programına İngiliz hükümeti de kısmi finansman sağlıyor. Ekip içerisinde elektrikli uçağın tasarlanması için Formula dünyasından da isimler var

Projeyi geçen aylarda düzenlenen Farnborough Air Show'da duyuran Rolls Royce'un ACCEL proje yöneticisi Matheu Parr, uçağın şimdiye dek uçuş amacıyla üretilmiş en güçlü bataryaya sahip olacağını belirtti.

Parr, "Saniyede 20.000'den fazla veri göstergesini izliyor, pervanelere güç sağlamak ve itiş kuvveti oluşturmakla görevli aktarma organlarının batarya voltajını, sıcaklığını ve genel sağlığını ölçüyoruz. Şimdiden, benzersiz tasarım ve entegrasyon zorluklarından birçok ders çıkardık, ayrıca sadece elektrikli ve sıfır emisyonlu uçak alanında bir öncü olmamızı değil, bu alanın liderliğini de yapmamızı sağlayacak know-how'ı elde ediyoruz. Bu noktada kendimize olan güvenimiz sınırsız." şeklinde konuştu.

Rolls-Royce, 400'ün üzerinde havayolu ve leasing kuruluşu müşterisinin yanı sıra 160 silahlı kuvvetlere çözüm sunmasıyla da biliniyor. 50 ülkede, 19 bin 400'ü mühendis olmak üzere 55 bin kişi çalıştıran İngiliz şirketi geçen yıl 15 milyar sterlin operasyon kârı açıklamıştı

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 17:25
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ
  3. Rolls-Royce
  4. Farnborough Air Show
  5. Uçuş Elektrifikasyonunu Hızlandırma
  6. ACCEL
  7. Siemens

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